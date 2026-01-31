Keskusta kiittelee pääministeriä

Keskustan varapuheenjohtaja, kansanedustaja Markus Lohi on tyytyväinen pääministeri Petteri Orpon (kok.) lauantaiseen ilmoitukseen parlamentaarisen työryhmän perustamisesta hyvinvointialueiden rahoituskriisin ratkaisemiseksi. Orpo kertoi asiasta Ylen Ykkösaamussa.

Tiedotteessaan Lohi kiittelee Orpoa ”keskustan linjan” valitsemista ja myönteisestä suhtautumisesta rahoituskriisin korjaamiseen. Keskusta on kannattanut asian valmistelemista parlamentaarisesti.

– Jos talouden eriytymiskehitystä ei pysäytetä, ihmisten palvelut tulevat vaarantumaan osassa Suomea. Tämä pitää estää. Suomalaisia ei voida asettaa palveluiden suhteen eriarvoiseen asemaan, Lohi sanoo.

Hyvinvointialueuudistuksen väliarviointi antaa Lohen mukaan hyvän pohjan lähteä arvioimaan muutostarpeita.

– Rahoituksen ja rakenteiden muutokset vaativat kuitenkin syvempää analyysia ja päätökset ja linjaukset tulee tehdä tieteellisen tiedon pohjalta, keskustaedustaja päättää.