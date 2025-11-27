Keskusta esittää massiivista muutosta sosiaaliturvaan – ”Johtaisi Amerikan malliin”

Kokoomuksen kansanedustaja Henrik Vuornos suomii keskustan vaihtoehtobudjettia ansiosidonnaisten työeläkkeiden, sairausvakuutuksen ja työttömyysturvan romuttamisesta.

Keskusta esittää vaihtoehtobudjetissaan, että yli 4000 euron kuukausituloista ei perittäisi sairausvakuutus- ja työttömyysturvamaksuja, eikä tämän ylittävät tulot siten myöskään kerryttäisi päivärahoja. Lisäksi Keskusta esittää, että eläkemaksuja ja eläkekertymää laskettaisiin noin 4000 euron kuukausitulojen jälkeen.

– Keskustan sosiaalivakuutukseen ja työeläkkeisiin esittämät muutokset tarkoittaisivat nykyisen kaltaisista ansiosidonnaisista sairauspäivärahoista, työttömyysturvasta sekä työeläkkeistä luopumista. Tämä olisi massiivinen muutos universaaliin sosiaali- ja eläkevakuutusjärjestelmään. Taloustieteellisestä tutkimuskirjallisuudesta tiedämme, että muutos johtaisi työttömyys- ja sairausriskien sekä eläkkeiden alivakuuttamiseen, sanoo Vuornos tiedotteessa.

– Käytännön seuraus olisi se, että aivan normaaleissa työ- ja virkasuhteissa olevat lukion opettajat, virkamiehet, insinöörit ja monet muut joutuisivat työsopimusneuvotteluissa neuvottelemaan itselleen lisäeläkkeitä ja -vakuutuksia. Tämä ajaisi sadat tuhannet työntekijät uuteen ja ahtaaseen tilanteeseen, jossa erityisesti julkisen sektorin työntekijät kärsisivät.

Vuornoksen mukaan työeläkemaksuihin tehtävät maksukevennykset ajaisivat todennäköisesti eläkejärjestelmän jo lähivuosina rahoitukselliseen epätasapainoon ja kasvattaisi eläkemaksujen korotuspainetta.

Hän ei myöskään pidä tarkoituksenmukaisena, että hieman keskitulon ylittävät suomalaiset ajettaisiin yksityisten lisäeläkejärjestelmien piiriin.

– Keskustan esityksellä jaettaisiin työntekijät laajasti kahden kastin työntekijöihin. Sosiaali- ja eläkevakuutusjärjestelmät muuttuisivat varsin nopeasti matalammin palkattujen työntekijöiden järjestelmiksi ja korkeammin palkatut työntekijät ajettaisiin yksityisen vakuutusjärjestelmän piiriin. Lisäeläkejärjestelyissä sekä lisävakuutuksissa on merkittävä työvoiman liikkuvuutta lukitseva vaikutus, kun järjestelyt ovat työnantajakohtaisia, Vuornos sanoo.

– Suomessa on perinteisesti kannatettu universaaleja sosiaaliturva- ja eläkejärjestelmiä, joissa kaikki suomalaiset ovat yhdessä veneessä. Keskustan ajama sosiaali- ja eläkevakuutuksen Amerikan malli ihmetyttää ja on kysyttävä, onkohan puolueen esitys aivan loppuun asti mietitty, hän toteaa.