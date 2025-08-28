Keskuspankin erotetulta johtajalta vastaveto: Haastaa Donald Trumpin oikeuteen

Yhdysvaltain keskuspankin johtokunnan eroamaan painostettu jäsen Lisa Cook on vienyt erottamisensa oikeuteen. Cook on torstaina pyytänyt liittovaltion tuomioistuinta julistamaan presidentti Donald Trump toimenpiteet hänen erottamisekseen laittomaksi.

Washington D.C:n liittovaltion piirioikeudessa nostetussa kanteessa Cook väittää, että Trumpin ilmoittama syy erottamiselle on ”ennennäkemätön ja laiton tekosyy” ottaa haltuunsa keskuspankin päätöksentekoelin, jota Trump on pitkään parjannut, ja johon hän on pyrkinyt vaikuttamaan.

Politicon mukaan liittovaltion laki sallii presidentin erottaa keskuspankin johtokunnan jäseniä syystä, jolla tyypillisesti tarkoitetaan vakavaa väärinkäytöstä tai virkavelvollisuuden rikkomista. Trump väitti, että hänellä oli hyvä syy erottaa Cook vahvistamattoman väitteen perusteella. Väite oli lähtöisin Trumpille uskolliselta henkilöltä, joka johtaa liittovaltion asuntovirastoa. Väitteen mukaan Cook valehteli asuntolainahakemuksessa.

– Cookin väitettyyn Yhdysvaltain keskuspankin johtokunnasta erottamiseen liittyvistä olosuhteista käy selvästi ilmi, että häntä vastaan ​​esitetyt asuntolainasyytökset ovat tekosyitä, joilla pyritään toteuttamaan hänen nopea erottamisensa ja vapauttamaan paikka presidentti Trumpille, jotta hän voisi täyttää ja edistää omaa agendaansa Yhdysvaltain keskuspankin riippumattomuuden heikentämiseksi, Cookin asianajajat argumentoivat nostamassaan kanteessa.

Cook pyytää tuomioistuinta estämään keskuspankin pääjohtajaa Jerome Powellia panemasta täytäntöön Trumpin väitettyä irtisanomista.

Edellinen presidentti Joe Biden nimitti Cookin keskuspankin johtokuntaan toimikaudeksi, joka päättyy vuonna 2038.

Trump on ilmaissut halunsa käyttää enemmän vaikutusvaltaansa keskuspankkiin, joka päättää korkotasosta ja on siten vaikutusvaltainen toimija taloudessa. Trump on arvostellut pääjohtaja Powellia ja muita johtokunnan jäseniä liian hitaista korkojen laskuista.