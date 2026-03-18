”Keskiluokan verot ovat aivan tapissa”

Kansanedustaja Pia Kauman (kok.) mukaan vasemmisto haluaa vain korottaa veroja valtiontalouden vahvistamiseksi.

– Keskiluokan, joka lähes kaiken kustantaa, verot ovat jo aivan tapissaan. Heiltä loppuu motivaatio järjestelmän ylläpitämiseen, jos veroja korotetaan. Eikä se olisi oikein. Osaamisesta ja työstä pitää palkita, Kauma kirjoittaa viestipalvelu X:ssä.

Mainos - sisältö jatkuu alla

Hän viittaa Iltalehden uutiseen, jossa Kauma arvostelee vasemmistolaisten poliitikkojen tapaa leimata kokoomus ”hyväosaisen eliitin puolueeksi”. Vasemmistolaiset poliitikot ovat perustelleet väitteitään esimerkiksi sillä, että kokoomusjohtoinen hallitus on tehnyt leikkauksia sosiaaliturvaan. Vasemmistolaiset ovat arvostelleet sitäkin, että hallitus on tehnyt kevennyksiä korkeimpiin marginaaliveroihin ja työn verotukseen.

Mainos - sisältö jatkuu alla

Kauma arvosteli vasemmistolaisten poliitikkojen väitteitä sosiaalisessa viime viikonloppuna. Hän kertoo hukkuneensa palautevyöryyn, joka oli hänen mukaansa ”ylhäältä käsin ohjattua”.

– Se että vasemmisto agitoi omat kannattajansa yksittäisten, toista puoluetta edustavan kansanedustajan kimppuun, kuten minun, voi äärimmilleen vietynä olla vaarallinen ilmiö. Sellainen pitää pysäyttää alkuunsa. Suomi on ollut maltin ja kohtuuden maa, ja sellaisena sen tulee pysyä, Kauma toteaa.

Suomen kireä tuloverotus on puhuttanut viime päivinä. Kireän verotuksen on tutkimuksissa havaittu jopa heikentävän ihmisten urakehitystä ja vähentävän kannusteita lisätyöskentelyyn. Lisätöiden tekemistä ei koeta kannustavaksi, jos korkean rajaveron takia se hyödyttää enemmän verottajaa kuin palkansaajaa itseään. Näin ollen kehittyy tilanne, jossa liian korkeat verot tosiasiassa vähentävät valtion saamia verotuloja.