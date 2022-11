Keski-Venäjällä järjestetään aseellista vastarintaa Kremliä vastaan

Venäjän heikon sotamenestyksen arvioidaan lisänneen sisäisiä jännitteitä ja levottomuuksia eri puolilla maata.

Liikekannallepanon myötä arviolta 700 000 nuorta miestä on paennut ulkomaille. Venäjällä on kerrottu viime kuukausina junayhteyksien sabotaasista ja esimerkiksi tehtaissa tapahtuneista räjähdyksistä.

Välikohtausten syy on jäänyt usein pimentoon, mutta niitä on pidetty esimerkiksi varaosien puutteesta johtuvina teknisinä häiriöinä, onnettomuuksina tai Ukrainan tiedustelupalvelun mahdollisina iskuina. Myös pienten vastarintaryhmien on väitetty toimivan Venäjällä.

Business Insider -verkkolehden mukaan tästä olisi merkkejä Uralvuoriston eteläpäässä sijaitsevassa Bashkiriassa. Öljyntuotannostaan tunnetun alueen muslimiväestön on arvioitu suhtautuvan yhä kielteisemmin maan keskushallintoon.

Paikalliset aktivistiryhmät ovat ilmoittaneet hakevansa alueelle itsenäisyyttä sen sijaan, että asukkaat joutuisivat kuolemaan ”venäläisen maailman” puolesta. Ryhmien kerrotaan valmistautuvan aseelliseen vastarintaan.

Tukalan sotatilanteen arvioidaan aiheuttaneen yhä kasvavaa hermostuneisuutta tai jopa kaaosta Venäjän eliitin parissa. Presidentti Vladimir Putinin sisäpiiri on samalla kutistunut pieneen piiriin, johon kuuluvien tausta on lähinnä turvallisuuspalveluissa ja asevoimissa.

LUE MYÖS:

Hänestäkö Vladimir Putinin seuraaja? Valtataistelun väitetään olevan jo käynnissä (VU 24.10.2022)