Keski-ikäisten kuolleisuudessa yllättävä piikki pandemian jälkeen

Lääkärit ja tutkijat ovat ihmetelleet Britanniassa aiempaa suuremmaksi kohonnutta keski-ikäisten kuolleisuutta. Luvut ovat pysyneet koholla koronapandemian alun jälkeen.

Vuoden 2023 ensimmäisellä puoliskolla kirjattiin 28 000 kuolemantapausta enemmän viiden aiemman vuoden keskiarvoon verrattuna. Ero oli suurin 50–64-vuotiaiden ikäryhmässä. Times-lehden mukaan taustalla oli sydänsairauksien ja diabeteksen kaltaisia perussairauksia.

Asiantuntijat ovat selittäneet ilmiötä muun muassa pandemian pidentämillä hoitojonoilla ja vähentyneillä lääkärikäynneillä. Monet keski-ikäiset eivät ole saaneet verenpainelääkkeiden kaltaista hoitoa, joka olisi voinut ehkäistä vakavammat seuraukset terveydelle. Taustalla ovat myös epäterveelliset elämäntavat ja ylipaino.

Maan kansanterveyslaitosta johtanut professori Yvonne Doyle kehottaa poliitikkoja puuttumaan pinnan alle jääneeseen terveyskriisiin. Hänen mukaansa vuoden 2020 jälkeen ylikuolleisuuden taustalla ovat koronan lisäksi monet sairaudet, jotka olisi voitu ehkäistä elämäntavan muutoksilla ja lääkityksellä.

Britanniassa työelämästä on tällä hetkellä pois ennätykselliset 2,6 miljoonaa ihmistä pitkäaikaissairauksien vuoksi. Luku on suhteessa suurempi kuin muissa länsimaissa. Lancet-tiedelehdessä julkaistun tutkimuksen mukaan maan ylikuolleisuus on vain lisääntynyt kuluvan vuoden aikana.