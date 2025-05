”Kerta toisensa jälkeen diktaattori onnistuu vedättämään”

– Sota Ukrainassa jatkuu ja (Vladimir) Putinin puheet ovat jälleen kerran alleviivaten osoittautuneet valheiksi, kirjoittaa kokoomuksen kansanedustaja Timo Heinonen blogissaan.

– Valloitussotaa ei Venäjän diktaattori halua lopettaa ja kerta toisensa jälkeen hän onnistuu vedättämään Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpia ja myös EU:ta ja koko läntä. Tulee mieleen vanha Spede Pasasen sketsi: ”Mitäs sitten”. Enää ei riitä, että ollaan vihaisia ja tuimia, Heinonen jatkaa.

Kansanedustaja muistuttaa, että Venäjän sotakassaan rahaa valuu edelleen öljystä, vaikka öljyn hinta on romahtanut. Ennen Venäjän hyökkäyssotaa maailmanmarkkinahinta oli 120 dollarin luokkaa ja nyt se on asettunut lähelle 60 dollaria. Venäjä on edelleen pystynyt pitämään sotakassaa yllä, ja samaan aikaan öljylle on löytynyt uusiakin asiakkaita.

Viime viikolla EU sopi 17. pakotepaketistaan ja sen myötä varjolaivastoon kirjattujen tankkereiden määrä nousee noin puolella aina 350 laivaan.

– Tämä toimii jollain tavalla, mutta on minusta myös vaarallistakin. Maailmalta nimittäin löytyy aina myös muita tankkereita, ja pakotteiden myötä ne ovat aina vain huonompikuntoisia ja miehistöltäänkin osaamattomampia, Heinonen muistuttaa.

– Öljyruuvi siis toimii, mutta nyt sitä pitäisi uskaltaa edelleen kiristää. Jo tammikuussahan Suomi, Ruotsi, Tanska, Latvia, Liettua ja Viro ehdottivat EU-komissiota alentamaan G7-maiden venäläiselle öljylle asettamaa 60 dollarin tynnyrihintakattoa, hän jatkaa.

Lännen tulisikin nyt Heinosen mielestä muuttaa puheet teoiksi Iranin ja Venezuelan mallilla. Yhdysvaltalaissenaattorit Lindsey Graham ja Richard Blumenthal esittelivät viime kuussa mallia, missä USA asettaisi Venäjän öljyä ostaville maille 500 prosentin tuontitullit. USA:n molempia pääpuolueita edustavien senaattoreiden esityksen takana on jo nyt 50 senaattoria.

– Toimi olisi Venäjän sotakassan rahavirran kitkemiseksi tehokas ja toimiva, mutta toki sillä voisi olla vaikutusta myös länsiöljyn hintaan. Mutta nyt tämä isku länsimaiden on kestettävä, että jokaöiset Venäjän iskut Ukrainaan saadaan loppumaan, Heinonen muistuttaa.

– Nyt onkin syytä toivoa, että länsi on päättäväinen. Teot ovat kauneinta puhetta. Ja nyt pitäisi olla jo ihan jokaiselle selvää, että Venäjällä ja Putinilla ei ole halua rauhaan. Itseasiassa Putin näyttäisi näyttävän vain keskisormeaan Trumpille, kansanedustaja jatkaa.

Viikonloppuna Venäjä iski Ukrainan ilmavoimien mukaan 273 droonilla Ukrainaan. Venäjän tekemä isku oli koko hyökkäyssodan laajin.