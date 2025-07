Kerrostalon seinä romahti, taloyhtiölle iso lasku

Onnettomuustutkintakeskus (Otkes) on saanut valmiiksi tutkinnan Helsingin Kontulassa sijaitsevan asuinkerrostalon päätyseinän paksueristerappauksen romahduksesta 30. heinäkuuta 2024. Onnettomuudesta ei aiheutunut henkilövahinkoja. Taloyhtiölle tuli kuitenkin merkittäviä kustannuksia tapahtuneesta.

Otkesin tutkinnan mukaan romahduksen taustalla oli puutteita urakan valvonnassa. Vuonna 2010 rakennetun ja 2023 saneeratun paksueristerappauksen urakan tarpeellisista toimenpiteistä ja aikataulusta ei ollut sovittu tarkasti. Tämän seurauksena urakan hallinta oli siirtynyt osin taloyhtiöltä toteuttajalle. Romahtanut eristerappausjärjestelmä oli sen rakennusvaiheessa ollut altis asennusvirheille. Asennus olisi edellyttänyt asennusohjeiden huolellista noudattamista, eikä valvonta rakennuttajan puolelta kattanut kaikkia rakenteen kriittisiä toteutuksia.

– Taloyhtiön on usein vaikea valvoa remontin teknistä toteutusta ilman asiantuntija-apua, koska taloyhtiön hallituksilla ja osakkeenomistajilla ei tyypillisesti ole riittävää alan osaamista. Lisäksi isännöitsijän osaamisella on merkittävä vaikutus remontin onnistumiselle. Taloyhtiöiden ja isännöitsijöiden tulisi huolehtia, että taloyhtiöillä on rakennuttajina riittävä tekninen osaaminen valvoa aiottuja remontteja, toteaa tutkintaryhmän johtaja Hannu Hänninen tiedotteessa.

Onnettomuustutkintakeskus suosittaa, että Kiinteistöliitto neuvoo taloyhtiöitä rakennushankkeiden valvonnassa, ja että Isännöintiliitto ohjaa isännöintiyrityksiä varmistamaan taloyhtiöiden käyttämien valvojien ja asiantuntijoiden riittävän asiantuntemuksen aiotuista remonteista.

Lisäksi Onnettomuustutkintakeskus suosittaa, että Rakennustuoteteollisuus RTT ry nostaa alan toimijoille esiin paksueristerappausten rakenteen kantavuuden merkityksen ja, että ympäristöministeriö kannustaa rakennusvalvontaviranomaisia puuttumaan urakoihin, mikäli niille asetetut rakennusluvan ehdot eivät toteudu.