Kenraalin mukaan pian on Ukrainan vuoro – ”hyökkäyksistä sydäntä särkevän verisiä”

Venäjän joukot ovat tehneet viimeisen kahden kuukauden aikana useita hyökkäysoperaatioita Itä-Ukrainassa vallatakseen alueita ja heikentääkseen Ukrainan asevoimia.

– Pian on ukrainalaisten vuoro jatkaa hyökkäysoperaatioitaan, sanoo Australian asevoimien kenraalimajuri (evp.), sotatutkija Mick Ryan.

– Ensinnäkin Ukraina haluaa napata aloitteen uudelleen tässä sodassa. Ukrainalaiset ottivat (viime syksyn) vastahyökkäyksillään Harkovassa ja Hersonissa aloitteen venäläisiltä itselleen ja pakottivat hyökkääjän puolustuskannalle talven ajaksi, hän kertoo.

Ryanin mukaan useiden syiden takia – länsimaisen avun hitaat toimitukset ja mobilisoitujen venäläisjoukkojen saapuminen rintamalle – Ukrainan momentum (ratkaiseva ajankohta/yllätys) hiipui joulun ja uudenvuoden aikana.

– Nyt, kun venäläiset vauhdittavat pääsiäishyökkäyksiään, ukrainalaiset haluavat kovasti kääntää tämän momentumin päinvastaiseksi ja saada takaisin edun taistelukentällä.

– Tällä tavalla venäläisille halutaan näyttää, että mikään ei voi tuhota ukrainalaisten päättäväisyyttä. Tässä tahtojen taistelussa Venäjän taistelutahdon tuhoaminen on Ukrainan (odotettujen) hyökkäysten tärkeä tavoite. Ukraina haluaa Venäjän hyökkäys- ja miehitysjoukkojen tietävän, että heidän päivänsä Ukrainassa ovat luetut. Hyökkäysoperaatioiden psykologinen puoli on erittäin tärkeä.

Ryanin mukaan Ukraina haluaa tulevilla hyökkäyksillään heikentää Venäjän armeijaa.

– Ukrainalaiset haluavat tuhota mahdollisimman suuren osan Venäjän armeijasta, mutta tämä on alisteista alueiden takaisinvaltaamiselle.

Hän korostaa, että Ukrainan hyökkäykset tulevat olemaan myös elintärkeä viesti lännelle siitä, että Ukrainan asevoimat pystyy käyttämään tehokkaasti hyväkseen viime kuukausina tarjottua sotilaallista apua.

– Seuraavien kuukausien aikana käynnistyvät hyökkäykset tulevat olemaan sydäntä särkevän verisiä, eivätkä ne välttämättä ole viimeinen isku, joka tuhoaa Venäjän armeijan Ukrainassa.

– Mutta jos lännen hermot kestävät ja ukrainalaiset suuntaavat päättäväisesti taisteluvoimaansa venäläisiä vastaan vallaten takaisin suuria alueita maastaan, hyökkäykset voivat merkitä tämän sodan lopun alkua.

