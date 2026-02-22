Kenraalin karu arvio – ”Ukrainan sota jatkuu kevääseen ja ylikin”

Australialainen kenraalimajuri evp Mick Ryan kirjoittaa viestipalvelu X:ssä, että ”kun lähestymme Venäjän täysimittaisen Ukrainan-hyökkäyksen alkamisen neljättä vuosipäivää, vain yksi mahdollinen johtopäätös on mahdollinen: Ukrainan sota jatkuu kevääseen 2026 ja hyvin todennäköisesti sen jälkeenkin.”

Hän arvioi, että ”Genevessä 17.-18. helmikuuta käydyt kolmikantaneuvottelut tuottivat jo tutun yhdistelmän vaatimatonta menettelyllistä edistystä ja sisällöllistä umpikujaa”.

– Ukrainan presidentti (Volodymyr) Zelenskyi kuvaili tulosta vaihtelevaksi: ”Edistystä on tapahtunut, mutta toistaiseksi kannat eroavat toisistaan, koska neuvottelut olivat vaikeita”, Ryan toteaa.

Hän muistuttaa, että Venäjän järjestelmällinen kampanja Ukrainan energiainfrastruktuuria vastaan ​​jatkuu.

– (Vladimir) Putinin strateginen laskenta näiden hyökkäysten suhteen ei ole muuttunut niiden alkamisesta vuonna 2022. Hän pyrkii heikentämään Ukrainan kykyä ylläpitää modernia yhteiskuntaa ja luomaan olosuhteet, jotka heikentävät siviiliväestön vastustustahtoa.

Ryanin mukaan viime viikolla nähtiin melko harvinainen taktinen kehitys etulinjassa.

– Ukrainan joukot vapauttivat tässä kuussa tähän mennessä lähes 300 neliökilometriä. Viime päivien taktisten vaikutusten täydellinen arviointi voi viedä jonkin aikaa. Vaikka Ukraina on vallannut takaisin alueita ja heikentänyt Venäjän lennokkijoukkoja, jotka ovat rakentaneet operatiivisia komento- ja valvontamalleja Starlink-viestinnän ympärille, tämä tuskin muuttaa sodan kokonaiskuvaa, hän arvioi.