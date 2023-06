Kenraali: Venäjän ja Naton puolustuslinja kulkee nyt Suursaaren edustalla

Suomen ja kohta myös Ruotsin liittyminen Natoon muuttaa Itämeren lopullisesti Naton sisämereksi, toteaa kenraalimajuri, Maanpuolustuskorkeakoulun rehtori Mika Kalliomaa Centrum Balticum-säätiön julkaisemassa kolumnissa. Venäjän ja Naton puolustuslinja on nyt siirtynyt Suursaaren edustalle, hän arvioi.

Itämeri on historiallisesti ollut Suomelle turvallisuuspoliittisesti ratkaiseva alue, etenkin kun ”myrskyt” ovat nousseet idästä, Kalliomaa kirjoittaa.

– Kaikki Euroopassa riehuneet sodat ovat myös osoittaneet, että Itämeren alue liittyy aina myös muihin eurooppalaisiin strategisiin alueisiin ja kiistoihin niiden hallinnasta, hän kirjoittaa.

Kolumnissaan Kalliomaa käy läpi Itämeren turvallisuusympäristön muutoksia viime vuosisatojen ajalta. Neuvostoliiton romahduksen jälkeen Nato laajeni Suomenlahden pohjukkaan, ja nyt myös Suomi ja Ruotsi ovat luopuneet sotilaallisesta liittoutumattomuudestaan.

– Aika näyttää, miltä Itämeri näyttäytyy Naton sisämerenä. On selvää, että Venäjän ja Naton puolustuslinja merellä on siirtynyt Suursaaren edustalle kaikkien rantojen kuuluessa Naton jäsenmaille. Ainoan, sotilaallisesti merkittävän, poikkeuksen tähän tekee Kaliningrad, joka on erillinen eteen työnnetty pesäke Venäjällä ilman maayhteyttä, kenraali arvioi.

Strategisesti keskeisiä alueita ovat Itämerellä Tanskan salmet, Gotlanti, Ahvenanmaa ja Saarenmaan–Hiidenmaan alueet. Suomen huoltovarmuuden kannalta strategisesti merkittävä alue on Pohjanlahti.

– Huomionarvoista on, että viiden Nato-maan pääkaupungit ovat Itämeren rannikolla, joten niiden lähipuolustus alkaa aluevesirajoilta. Alueella on myös yhteiskuntien elintärkeää infrastruktuuria, kuten merikaapelit, satamat ja meriväylät.

Kalliomaan mukaan vakaus on Itämeren alueella lisääntynyt Naton laajenemisen myötä. Venäjän uhkaukset ja voimankäyttö johtaisi Naton neljännen artiklan mukaisiin konsultaatioihin viidennen artiklan, eli yhteisen puolustuksen käynnistämiseksi. Kynnys kriisien alkamiselle Itämerellä on näin kasvanut, Kalliomaa uskoo.