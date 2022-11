Kenraali vaatii: Teollisuus saatava sotatoimien tueksi

Australian asevoimien kenraalimajuri (evp.) Mick Ryan toteaa Ukrainan sodan olevan tällä hetkellä eri teollisuusjärjestelmien välinen kamppailu monien aiempien suurten konfliktien lailla.

– Kylmän sodan jälkainen ”pientä, erikoista, ajoittaista ja kallista”-lähestymistapa asehankintoihin lännessä on ohi. Emme vain ole ymmärtäneet tätä vielä, Mick Ryan tviittaa.

Hän esittää huolensa arvioista, joiden mukaan Ukrainalle toimitettavien aseiden saatavuus on heikentymässä lähikuukausien aikana. Wall Street Journal -lehden mukaan Yhdysvalloissa ja muissa Ukrainaa tukevia maissa on sanottu ase- ja ammusvarastojen ehtyvän kestämätöntä tahtia. Mahdollinen ammuspula voi vaikeuttaa Ukrainan kykyä jatkaa vastahyökkäyksiään.

Mick Ryanin mukaan lännessä ei ole toistaiseksi riittänyt poliittista tahtoa tuotannon lisäämiseksi siitä aiheutuvien kustannusten vuoksi. Samanaikaisesti Venäjä on siirtymässä sotatalouteen.

Presidentti Vladimir Putin sanoi syyskuussa pitämässään puheessa, että puolustusteollisuuden johtajien vastuulla on tiettyjen asejärjestelmien ja tarvikkeiden tuotannon lisääminen halutulle tasolle. Putin vakuutti maan hallituksen varaavan hankkeille riittävän rahoituksen.

– Länsimaisilta johtajilta ei ole juurikaan nähty vastaavia kommentteja, vaikka asevarastot ovat hupenemassa, Ryan sanoo.

Kenraali kehottaa länsimaita huomioimaan, että teollisuuden toiminta on osa perinteistä pelotevaikutusta. Mahdollisille vihollisille voidaan viestiä, että tuotantoa voidaan tarvittaessa lisätä.

– Euroopassa tämänkaltainen toimenpide lähettäisi tärkeän viestin Putinille eurooppalaisten tahtotilasta ja myös pidemmän aikavälin sitoutumisesta Venäjän aggression torjumiseen, Mick Ryan jatkaa.

Tyynenmeren alueella Yhdysvaltojen, Intian, Japanin, Etelä-Korean ja Australian yhteistyöllä on vaikutusta Kiinan ulkopolitiikkaan. Kenraalin mukaan päätöksiä teollisuuden mobilisoinnista tulisi tehdä heti.

– Molemmilla alueilla lännen on tehtävä vaikeita päätöksiä teollisuustuotannostaan ja erityisesti sen lisäämisestä ja hajauttamisesta (tuotannon suojaamiseksi ja laajentamiseksi), ammusten ja asejärjestelmien välisestä taspainosta ja sotavarastojen laajentamisesta, Ryan sanoo.

