”Ukraina tarvitsee vastavoiman Venäjän T-90-panssarivaunuille”

Noin 50 valtion edustajat neuvottelevat perjantaina Saksan Ramsteinissa Ukrainalle toimitettavista asejärjestelmistä ja samalla myös taistelupanssarivaunuista.

Australian asevoimien kenraalimajuri (evp.) Mick Ryan pitää itsestäänselvänä, että panssarivaunut toisivat merkittävää lisävoimaa lähikuukausina mahdollisesti kiihtyviin taisteluihin.

– Jos Venäjä pystyy käyttämään T-90-panssarivaunuja tai jopa uusia T-14-vaunuja, niin miksi kiistäisimme samat kyvykkyydet Ukrainalta, Mick Ryan kysyy Twitter-ketjussaan.

Kiireellisen aikataulun vuoksi länsimaiden olisi ensisijaisesti toimitettava varastoistaan löytyvää kalustoa. Kenraali arvioi Ukrainan tarvitsevan 300–500 vaunua tulevien vastahyökkäystensä tueksi. Tämä rajaisi valinnan käytännössä M1 Abrams- tai Leopard 2 -taistelupanssarivaunuihin.

– Tusina ei tule riittämään. Jo tämä vaatimus rajoittaa toimitettavissa olevien tankkimallien määrää, Ryan jatkaa.

Hänen mukaansa olisi syytä pohtia, kuinka länsimaiset tankit sopivat Ukrainan asevoimien organisaatioon ja toimintatapaan. Maalla on ollut käytössään melko suuret panssarijoukot, joten ongelmia tuskin ilmaantuu. Ukrainan olisi lisäksi varauduttava kaluston huoltamiseen ja korjaamiseen.

– Uudet järjestelmät vaativat aina monimutkaisia koulutusohjelmia, oli kyse sitten eri teknologioista ja tekniikoista, uusista simulaattoreista ja koulutuksen apuvälineistä liittyen moottoreihin, kuljettajien koulutukseen, tykkeihin, alajärjestelmiin, ammuksiin, etäisyyksiin ja muuhun tämänkaltaiseen, Mick Ryan toteaa.

Länsimaiden olisi lähetettävä taistelupanssarivaunujen ohella myös tuki- ja komentoajoneuvoja, joita tarvitaan maavoimien operaatioissa. Mick Ryanin mukaan Ukraina voi tarvita esimerkiksi sillanrakennus-, hinaus- ja raivausajoneuvoja. Logistiikan tueksi vaaditaan lisäksi polttoaine- ja avolavarekkoja sekä suuri määrä erityyppisiä ammuksia.

Kenraalin mukaan Ukrainan asevoimat on osoittanut useaan kertaan sodan aikana pystyvänsä ottamaan käyttöön hyvin monimutkaisia järjestelmiä nopealla aikataululla.

Mick Ryan ihmettelee Yhdysvaltain hallinnon esittämää väitettä, jonka mukaan M1 Abrams -vaunuja ei voisi toimittaa niiden monimutkaisuuden vuoksi. Vastaavia argumentteja ei esitetty, kun Abramseja toimitettiin Irakille ja Egyptille.

– M1-tankeilla varustettua prikaatia komentaneena voin sanoa, että jos Australian armeija pystyy siihen hyvin kevyellä logistisella järjestelmällään ja ilman panssarivaunujen strategista ylläpitoa ensimmäisen vuosikymmenen aikana, niin kyllä Ukrainakin siihen pystyy, Ryan sanoo.

12/ A 6th consideration is battlefield logistic support. Fuel trucks (tanks need lots), low loaders, recovery vehicles like the Hercules will probably all need to be part of any tank fleet provided to Ukraine. And, ammunition of several types will be needed in large quantities. pic.twitter.com/DeNXemoi29

— Mick Ryan, AM (@WarintheFuture) January 19, 2023