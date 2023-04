Kenraali: Tiedusteluvuodot ovat painajainen Ukrainan puolustajille

Kuluneen viikon dokumenttivuodot ovat painajainen Ukrainalle ja sen liittolaisille. Näin arvioi turvallisuuspolitiikan asiantuntija, Australian asevoimien kenraalimajuri (evp.) Mick Ryan. Ukrainan sotaa tarkasti seuraava Ryan kommentoi vuotoja Twitterissä.

Kuluneen viikon aikana on paljastunut kaksi tietovuotoa, jossa huippusalaisia yhdysvaltalaisia asiakirjoja on vuodettu sosiaalisen mediaan. Osa asiakirjoista sisältää tietoa ja arvioita muun muuassa Ukrainan taistelukyvystä sekä lännen kaavailemasta aseavusta.

Ryan muistuttaa, että sosiaalisessa mediassa leviävien dokumenttien ja väitteiden aitoudesta ei vielä ole takeita. Läntiset tiedustelupalvelut selvittävät tällä hetkellä vuotojen laajuutta ja niiden aiheuttamaa vahinkoa.

Haittaa vuodot tulevat kuitenkin aiheuttamaan niin Ukrainalle kuin sen läntisille kumppaneille, kenraali toteaa. Dokumentit voivat paljastaa tietoja muun muassa tiedustelupalveluiden lähteistä ja tiedonkeruumenetelmistä, ja pahimmillaan vuodot voivat saattaa vakoojia ja sotilaita jopa hengenvaaraan, Ryan pelkää.

Vuodot syövät myös tiedustelupalvelujen arvokkaita resursseja, kenraali sanoo.

– Lisäksi tämä häiritsee tiedustelupalvelujen työskentelyä tilanteessa, jossa heillä on jo nyt liikaa töitä heidän tukiessaan Ukrainan operaatioita ja valmistautuessaan tuleviin konflikteihin muun muassa Tyynellämerellä.

Tapaus voi vaikuttaa kielteisesti myös Yhdysvaltojen ja Ukrainan yhteistyöhön, jos arkaluonteisia tietoja ei enää uskalleta jakaa liittolaisten kesken. Ryan pitää tätä kuitenkin epätodennäköisenä.

Ryan epäilee vuotojen heikentävän kuitenkin niin kadunmiesten kuin sotilaidenkin luottamusta sodasta liikkuvaa informaatiota kohtaan. Voittajia ovat Kiina ja Venäjä, Ryan ennustaa.

– Tämä on ollut lahja Venäjälle ja Kiinalle heidän vaikutussodassaan Yhdysvaltojen ja muiden demokratioiden kanssa. Yhdysvaltoja voidaan jälleen syyttä omien liittolaistensa vakoilemisesta, sekä epäluotettavuudesta mitä tulee arkaan tietoon.

Ryanin mukaan vuodot ovat olleet ”unelmien täyttymys” Venäjän ja Kiinan johtajille. Kiinalle vuodot ovat lisäksi mahdollisuus siirtää huomio muualle heidän omista aggressiivisista toimistaan Taiwanin edustalla, kenraali kirjoittaa.

– Vuodot ovat painajainen (Joe) Bidenille, (Jens) Stoltenbergille, (Volodymyr) Zelenskyille ja Ukrainaa puolustaville sotilaille. He ansaitsevat parempaa, Ryan päättää ketjunsa.

This week, there have been at least two purported intelligence leaks reported by the New York Times and other publications. While we are at an early point, I wanted to provide a short update on some of the likely impacts. 1/21 🧵 pic.twitter.com/ohnVUV7ZxA

— Mick Ryan, AM (@WarintheFuture) April 9, 2023