Kenraali: Talvi ei pysäytä Ukrainan taisteluja

Talvi ei tule merkittävästi hidastamaan sodankäyntia Ukrainassa, arvioi Australian asevoimien kenraalimajuri (evp.), Ukrainan sotaa tarkasti seuraava Mick Ryan. Venäjän presidentti Vladimir Putin on myös antanut ymmärtää sodan jatkuvan vielä pitkään.

Ryan kommentoi tilannetta CNN:n haastattelussa.

– Nämä kaksi maata osaavat taistella talvisissa olosuhteissa, Ryan sanoo.

Vaikka talvi tulee hidastamaan operaatioita ja sodankäynnin logistiikkaa jonkin verran, aikoo Ukraina jatkaa taistelemista, hän arvioi.

– Momentum on nyt Ukrainan puolella, he maksoivat aloitteen ottamisesta kovan hinnan, he eivät aio luopua siitä talveksi.

Vladimir Putinin puheet pitkäaikaisesta sodasta, tai Venäjän sanoin ”erikoisoperaatiosta”, on Ryanin mukaan suunnattu myös länsimaille. Kyse on kenraalin mielestä Venäjän presidentin ”kyyninen” viesti Ukrainaa tukeville maille, tavoitteena heikentää lännen yhtenäisyyttä.

Venäjä on viime aikoina edennyt jonkin verran Bahmutissa, mutta Ryanin sanoin ”valtavin tappioin”. Sodan painopiste on kenraalin arvion mukaan siirtynyt idemmäs. Taistelut jatkuvat myös pakkasella, hän sanoo.

Haastattelussa Ryan kommentoi myös Putinin viimeaikaisia ydinasepuheita. Venäjän presidentti on toisaalta vakuuttanut, ettei maa ole turvautumassa ydinaseen käyttöön, toisaalta väläytellyt ensi-iskun mahdollisuuden kirjaamista maan ydinasedoktriiniin.

– Hän haluaa mielestäni sanoa, että olemme yhä uhka, mutta emme suunnittele ydinaseiden käyttöä Ukrainassa, Ryan ruotii Putinin puheita.

