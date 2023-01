Kenraali: Näin Krim voidaan vallata takaisin

Ukraina on ilmoittanut tavoitteekseen kaikkien Venäjän miehittämien alueiden palauttamisen, joihin lukeutuu myös vuonna 2014 kaapattu Krimin niemimaa.

Viime aikoina on esitetty lukuisia arvioita siitä, mihin Ukrainan ja Venäjän mahdolliset hyökkäykset voisivat kohdistua kuluvan vuoden aikana. Australian asevoimien kenraalimajuri (evp.) Mick Ryan pitää Krimin niemimaata selvästi tärkeimpänä strategisena tavoitteena, joka voisi muodostua koko sodan käännekohdaksi.

– Oli sitten kyseessä suuresta maavoimien operaatiosta, Ukrainan pitkän kantaman iskuista Venäjän aseman hankaloittamiseksi tai pakotetusta neuvottelusta, Krim voi muodostua tämän sodan viimeiseksi operaatioksi, Mick Ryan tviittaa.

Kenraalin mukaan Krimin niemimaan jääminen Venäjälle olisi ongelmallista, sillä se muodostaisi jatkuvan sotilaallisen uhkan Ukrainalle. Hän muistuttaa sotateoreetikko Carl von Clausewitzin lausahduksesta, jonka mukaan sodan lopputulosta ei voi koskaan pitää lopullisena.

Clausewitz totesi hävinneen osapuolen pitävän tilannetta usein tilapäisenä, jolloin asian voidaan katsoa ratkeavan myöhemmin otollisemmissa olosuhteissa.

– Tämä pätee toki molempiin osapuoliin. Mutta jos Ukraina saisi Krimin jälleen haltuunsa, olisi Venäjän paljon vaikeampi ”korjata tappionsa” myöhemmin, Ryan sanoo.

Haasteena on, että Krimin niemimaalle johtaa vain kaksi kapeaa maaväylää pohjoisesta. Molemmat niistä on linnoitettu vahvasti. Venäjän presidentti Vladimir Putinin oletetaan pitävän alueesta kiinni viimeiseen asti, sillä sen menettäminen voisi romauttaa hänen hallintonsa.

Länsimaiden asenne on muuttunut Krimin suhteen viimeisen vuoden aikana. Ranskan kerrottiin ottaneen viime kesäkuussa tavoitteekseen Ukrainan täyden sotilaallisen voiton, johon sisältyisi myös niemimaan palauttaminen. Yhdysvaltain presidentti Joe Bidenin hallinto on tiettävästi samoilla linjoilla.

Mick Ryan arvioi Krimin valtaamisen edellyttävän ammustuotannon lisäämistä länsimaissa. Ukraina tarvitsee operaatioon sekä uusia rynnäkköpanssarivaunuja että taistelupanssarivaunuja.

Ukrainan asevoimien olisi ensin saatava haltuunsa kaikki maan eteläiset alueet.

– Hersonin ja Zaporizzjan alueiden vapauttaminen luo operatiivisen ja taktisen perustan mille tahansa Ukrainan operaatiolle kohti Krimiä, Mick Ryan sanoo.

Hänen mukaansa niemimaan väestölle olisi saatava viestittyä, ettei alueen palauttaminen johtaisi syrjiviin toimiin ketään väestönosaa kohtaan. Ukrainan tukijamailta olisi löydyttävä edelleen ”strategista kärsivällisyyttä” tavoitteen tueksi.

Mick Ryanin mukaan Ukraina voisi pysähtyä eteläisten alueiden valtaamisen jälkeen ja uhata Krimille sijoitettuja venäläisjoukkoja tykistöllä, ohjuksilla ja lennokeilla. Paine voisi auttaa tulevissa neuvotteluissa tekemällä venäläisten aseman kestämättömäksi.

Toinen vaihtoehto on suora hyökkäys Krimille.

– Ukraina voisi aloittaa täysimittaisen ilma-, meri- ja maaoperaation edetäkseen useissa eri suunnissa kohti Krimillä sijaitsevia tavoitteita. Vahvan ilma- ja maaoperaation olisi tuettava noin 100 000 Ukrainan sotilasta Krimin valtaamiseksi, Ryan toteaa.

9/ First, there are sound reasons for thinking that a military conquest of Crimea will be very difficult & require significant land, sea and air forces. The terrain hardly assists the attacker. There are two narrow land approaches, & both are likely to be heavily fortified. pic.twitter.com/veZifkjLv5

— Mick Ryan, AM (@WarintheFuture) January 30, 2023