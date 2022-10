Kenraali lyttää Vladimir Putinin: Silta oli perusteltu kohde

Yhdysvaltain armeijan Euroopan joukkojen entinen komentaja, kenraaliluutnantti (evp.) Mark Hertling ihmettelee Venäjän presidentti Vladimir Putinin lausuntoa liittyen Kertsinsalmen sillalla tapahtuneeseen räjähdykseen.

Putin syytti sunnuntaina iskusta Ukrainan tiedustelupalveluita ja kutsui sitä ” terrori-iskuksi, jonka tarkoituksena oli tuhota kriittistä Venäjän siviili-infrastruktuuria”.

– Asevoimien tai Haagin (Kansainvälinen rikostuomioistuin) edustaja kutsuisi iskua itse asiassa hyvin suunnitelluksi ja tarkasti toteutetuksi tavanomaiseksi hyökkäykseksi puolustamattomia ja perusteltuja strategisia sotilaskohteita vastaan, Mark Hertling tviittaa.

– Vladimir ei ehkä tunnista niitä, Hertling toteaa sarkastisesti.

Ukrainan presidentin kansliapäällikön neuvonantaja Mihailo Podoljakin mukaan Putinin syytös Ukrainan osallisuudesta Krimin sillan vaurioittamiseen sekä tapauksen kutsuminen terrori-iskuksi on liian kyyninen teko jopa Venäjältä. Verkkouutiset kertoo asiasta tässä.

– Alle 24 tuntia sitten venäläiskoneet osuivat Zaporižžjan asuinalueelle 12 ohjuksella tappaen 13 ihmistä ja haavoittaen yli 50. Täällä on vain yksi terroristivaltio ja koko maailma tietää, mikä se on, Podoljak totesi.

Venäjä on iskenyt maanantaiaamuna Kiovaan. Ukrainan pääkaupungissa raportoitiin useita räjähdyksiä. Verkkouutiset kertoo asiasta tässä.

Ainakin yhden ohjusiskun kerrotaan kohdistuneen Ukrainan turvallisuuspalvelun päämajaan. Ohjuksia ammuttiin myös siviilikohteisiin. Ainakin yhden iskun kerrotaan osuneen aamuruuhkaan.

Ukrainalaistutkija Maria Avdeeva syytti tätä maanantaina tarkoitukselliseksi ja syytti Venäjän toimia terrorismiksi.

