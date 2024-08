Kenraali Kurskin operaatiosta: Suuri riski – suuri voitto

Australian asevoimien kenraalimajuri (evp.) ja modernin sodankäynnin asiantuntija Mick Ryan arvioi The Kyiv Independentin haastattelussa, että Ukrainan operaatio Venäjän Kurskin alueella on suuren riskin ja suuren voiton operaatio.

Ryanin mukaan Ukraina on viime kuukausien ajan kehittänyt älykästä suunnitelmaa Venäjän harhauttamiseksi.

– En usko kenenkään todella odottaneen Ukrainan lähtevän laajamittaiseen hyökkäykseen tänä vuonna, vaan pikemminkin paikallisiin vastahyökkäyksiin. He harhauttivat Venäjää ja tulevat todennaköisesti edelleenkin harhauttamaan heitä siinä, mitkä ovat Ukrainan strategiset tavoitteet hyökkäykselle.

Ryanin mukaan operaation suurena riskinä on alueiden menettäminen, kuten tärkeiden Donbasin alueen kaupunkien ja logistiikan solmukohtien menettäminen sekä miestappiot.

Suuri voitto puolestaan olisi se, että Venäjä hidastaisi tai jopa pysäyttäisi hyökkäyksensä itä-Ukrainassa. Tämä antaisi ukrainalaisjoukoille mahdollisuuden hyökätä venäläisten kimppuun ja vapauttaa Ukrainan alueita. Kyse olisi myös vahvasta viestistä Euroopalle ja Yhdysvalloille siitä, että Ukraina kykenee etenemään, on halukas jatkamaan taistelua, ja tarvitsee lisää apua päihittääkseen Venäjän.

– Ukraina on muuttanut sodan status quon. Kaikki ovat puhuneet pattitilanteesta, mutta sitä se ei ole – ei etenkään nyt. Se on liikkuvaa sotaa ja tästä syystä venäläisten täytyy vahvistaa rajojensa puolustamista, jota he eivät ole oikeastaan tehneet. Tämän vaikutus heidän kykyynsä jatkaa operaatiota Ukrainassa jää nähtäväksi.

Ukrainan eteneminen Kurskin alueella nostaa Ryanin arvion mukaan kotirintaman taistelutahtoa ja kohottaa moraalia.