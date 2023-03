Kenraali Jarmo Lindberg: Näin Ukrainan kyky iskeä on parantunut

Kenraali evp ja entinen puolustusvoimain komentaja Jarmo Lindbergin mukaan Ukrainan kyky iskeä vastustajan syvyyteen on parantunut merkittävästi.

– Viime kesänä Ukraina sai käyttöönsä HIMARS-raketinheittimiä ja niihin noin 80 kilometrin etäisyydelle ammuttavia GMLRS-raketteja, joita on Suomenkin maavoimilla. Raketissa on 90 kilogrammaa painava taistelukärki, Lindberg kertoo Twitterissä.

Hän nostaa esille myös Ukrainan oman kehitystyön.

– Nyttemmin on tullut ilmi, että Ukraina oli jo viime vuoden toukokuussa kehittänyt vanhan neuvostovalmisteisen BM-30 Smerch -raketinheitinjärjestelmän Vilkha-M raketista täsmäaseen GPS-satelliittinavigoinnilla. Tarkan aseen kantama on noin 110 kilometriä ja taistelukärki 220 kilogrammaa.

Verkkouutiset kertoi tässä jutussa, että Vilkha-M:n kehitystyö aloitettiin vuonna 2018. Raketteja on ehditty valmistaa noin sata kappaletta. Niitä käytettiin taistelussa ensimmäistä kertaa viime vuoden toukokuussa.

Ukrainan on arveltu käyttäneen Vilkhaa viikko sitten tehdyissä iskuissa miehitettyyn Mariupolin kaupunkiin. Yli kymmenen raketin kerrottiin osuneen sotilaskohteisiin ja polttoainevarikkoihin.

Ukrainan kyky iskeä vastustajan syvyyteen on parantunut merkittävästi. Viime kesänä Ukraina sai käyttöönsä HIMARS-raketinheittimiä ja niihin noin 80 km etäisyydelle ammuttavia GMLRS-raketteja, joita on Suomenkin maavoimilla. Raketissa on 90 kg painava taistelukärki.

— Jarmo Lindberg (@CharlesLindberg) March 8, 2023