Ukrainan Vilkha-rakettiase yltää HIMARSia kauemmas

Ukrainan kerrotaan ottaneen käyttöön omia täsmärakettejaan, joiden kantama on amerikkalaisten HIMARSien ampumia M31-raketteja pidempi.

War Zone -sivuston mukaan Ukrainassa kehitetty ja valmistettu 7,6-metrinen Vilkha-asejärjestelmä pohjautuu neuvostovalmisteiseen BM-30 Smertsh -raketinheittimeen.

Pyörillä liikkuva ajoneuvo voi tulittaa 220 kilogrammaa painavia 300 millimetrin Vilkha-M-raketteja 110 kilometrin päähän GPS-ohjauksella. Ukrainan puolustusteollisuusjärjestön johtaja Ivan Vinnyk kuvailee tarkkuutta erittäin hyväksi.

Ukrainalle toimitetut HIMARSien GMLRS-ammukset pystyvät tuhoamaan kohteita noin 80 kilometrin päästä. Taistelukärki painaa 90 kilogrammaa.

Ivan Vinnyk sanoi Yhdysvalloissa pidetyssä turvallisuusalan tapahtumassa, että Vilkha-M:n kehitystyö aloitettiin vuonna 2018. Raketteja on ehditty valmistaa noin sata kappaletta. Niitä käytettiin taistelussa ensimmäistä kertaa viime vuoden toukokuussa.

Ukrainan on arveltu käyttäneen Vilkhaa viikko sitten tehdyissä iskuissa miehitettyyn Mariupolin kaupunkiin. Yli kymmenen raketin kerrottiin osuneen sotilaskohteisiin ja polttoainevarikkoihin.

Mariupol sijaitsee noin 80 kilometrin päästä rintamalinjasta, eli kohde olisi HIMARSien kantaman äärirajoilla. Niiden tuominen aivan etulinjaan voisi olla riskialtista, mikä herätti pohdintaa toisen asejärjestelmän käytöstä.

Ivan Vinnykin mukaan Vilkhan täsmärakettien kantamaa pyritään nostamaan jatkossa 150 kilometriin. Hän vihjasi, että asejärjestelmät voisivat tukea Ukrainan uutta vastahyökkäystä kohti Asovanmerta kuluvan kevään aikana.

Uudet täsmäraketit aiotaan siirtää suoraan rintamakäyttöön.

– Testit suoritetaan taistelukentällä, Vinnyk totesi.

Russian air defense in the occupied cities of Donetsk, Makiivka, Mariupol Ilovaisk and elsewhere are firing wildly into the air. Extremely peculiar. There are rumors especially around Mariupol that Ukraine is using a new weapon. #Donetsk #Mariupol #Makiivka #Ilovaisk #Ukraine pic.twitter.com/Z0OcKXlWN1

— (((Tendar))) (@Tendar) February 21, 2023