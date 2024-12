Kenraali IS:lle: Puolustusvoimilla kyky tuottaa jalkaväkimiinoja ”välittömästi”

Puolustusvoimilla on resursseja alkaa tuottaa jalkaväkimiinoja ”välittömästi”, mikäli jalkaväkimiinat kieltävästä Ottawan sopimuksesta päätetään irtaantua, kertoo Puolustusvoimien sotatalouspäällikkö, kenraaliluutnantti Jari Mikkonen Ilta-Sanomien haastattelussa.

– Jalkaväkimiinoja on monenlaisia. Meillä on oma kyky tuottaa monenlaisia ampumatarvikkeita ja voisin sanoa, että kyky on välitön. Komponentteja, joita jalkaväkimiinoissa käytetään, meillä on valmius tuottaa hyvinkin nopeasti, kenraaliluutnantti toteaa IS:lle.

Mikkonen muistuttaa, että irtaantuminen kansainvälisestä sopimuksesta on ennen kaikkea poliittinen päätös ja Puolustusvoimat toimii päätöksen mukaisesti.

Tarkkaa aikamäärettä miinojen valmistamiseen Mikkonen ei anna, mutta korostaa valmiuden olevan kunnossa.

– Yksinkertaisimmillaan se kyky (tuottaa jalkaväkimiinoja) on hyvinkin nopea. Monimutkaisempien miinojen osalta meillä on strategisia kumppaneita, joita voimme käyttää valmistuksessa. Mikäli sellaiseen lähdettäisiin, ei me niitä kaikkia välttämättä yksin tehtäisi.

Suomi liittyi miinat kieltävään Ottawan sopimukseen vuonna 2012.

Viime aikoina useat tahot, muun muassa Puolustusvoimain komentaja Janne Jaakkola ovat tuoneet julkisuudessa esille jalkaväkimiinojen tarpeellisuuden Suomen puolustukselle.

Hallituspuolueista kokoomus, perussuomalaiset sekä kristillis­demokraatit ovat kertoneet kannattavansa sopimuksesta eroa. Oppositiopuolueista myös keskusta ja Liike Nyt ovat antaneet asialle tukensa.

Verkkouutisten Taloustutkimuksella marraskuussa teettämän kyselyn mukaan 52 prosenttia suomalaisista haluaisi Suomen irtautuvan Ottawan sopimuksesta.