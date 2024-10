Kenraali-evp:n mukaan Venäjän kotirintama rakoilee

Yhdysvaltain Euroopan joukkojen entinen komentaja, kenraali evp. Ben Hodges syyttää republikaanien varapresidenttiehdokas J. D. Vancea tappiomielialan levittämisestä. Yhdysvaltojen Ukraina-tuen vastustajana senaatissa tunnettu Vance on julkisesti epäillyt Ukrainan mahdollisuuksia jatkaa puolustustaistelua, mutta Hodgesin mukaan pikemminkin Kremlin kannattaisi olla huolissaan sotaretkensä tulevaisuudesta.

Donald Trumpin aisapari Vance kuvaili tuoreessa haastattelussa sekä Venäjän että Ukrainan olevan ”väsyneitä” sotaan ja kärsivän resurssien puutteesta. Varapresidenttiehdokkaan mukaan ukrainalaispäättäjät eivät keskusteluissa enää tyrmää alueluovutusten mahdollisuutta. Päätös on Ukrainan, Vance sanoi, lisäten maan olevan ”hyvin väsynyt”.

Vance kommentoi Ukrainan sotaa News Nation-kanavan haastattelussa.

Evp-kenraali tyrmää varapresidenttiehdokkaan arvion viestipalvelu X:ssä.

– Venäläiset virkamiehet ja toimittajat epäilevät julkisesti erikoisoperaatiota. Duumassa vaaditaan päivittäin lisää rahaa alueiden tarpeisiin. Venäjän kotirintama rakoilee, Hodges kuvailee mielialaa Venäjällä.

– Vancen tappiomieliala rohkaise Putinia ajattelemaan, että hän voi voittaa jos hän vain jaksaa sinnitellä vielä hetken aikaa.

Venäjän kotirintaman ja sotateollisuuden vaikeuksista uutisoitiin aikaisemmin tällä viikolla, kun valtionyhtiön Rostehin toimitusjohtaja varoitti maan teollisuutta uhkaavasta konkurssiaallosta. Yrityslainojen korkeat tekevät investoinneista mahdottomia, Sergei Tšemezov totesi.

Russian officials and publicists are expressing grave doubts about the SMO. Daily calls in the Duma for more money for local needs. Russia's home front is cracking. Defeatism by Vance encourages Putin to think that he can prevail if only he holds out a little longer. https://t.co/z1vbZoqPYM

— Ben Hodges (@general_ben) October 26, 2024