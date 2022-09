Evp-kenraali: Näin vastahyökkäys tulee etenemään

Australian asevoimien kenraalimajuri (evp.) Mick Ryan arvioi Radio Free Europen haastattelussa Ukrainan vastahyökkäyksen etenevän vaiheittain alue alueelta.

Suuren, nopean etenemisen sijaan Ryan arvioi Ukrainan pyrkivän rajattuihin välitavoitteisiin. Hänen mukaansa on kuitenkin vielä liian aikaista arvioida hyökkäyksen todellisia tavoitteita ja Ukrainan kykyä saavuttaa niitä.

– Emme vielä hetkeen saa selvyyttä Ukrainan tarkoista tavoitteista ja kuinka he ovat niitä tähän mennessä saavuttaneet. Kun tilanteeseen lisätään vielä operaatioturvallisuus josta he haluavat pitää huolen, luulen, että emme tule saamaan Ukrainan tavoitteita selville lähitulevaisuudessa, Ryan sanoo.

Ryanin mukaan Ukraina on valmistellut hyökkäystä jo muutaman kuukauden. Hänen mukaansa Venäjän huoltolinjojen häirintä ja komentokeskusten tuhoaminen olivat Ukrainalle keinoja heikentää hyökkääjän taistelukykyä ja moraalia.

– Ukrainalaiset ovat selvästi sotapelanneet ennalta tavoitteensa onnistuakseen hyökkäyksessä ja kaikki mitä olen tähän mennessä havainnut viittaa siihen, että he eivät odota suuren ja nopean hyökkäyksen voittavan tätä sotaa.

Kenraalimajuri arvioi vastahyökkäyksen keskittyvän myös tulevaisuudessa rajoitettuihin etenemisiin ja ammusvarastojen sekä huoltolinjojen häirintään.

