Kenraali-evp: Kurskin yllätyksen takana oli viisi tekijää

Yllätykset ovat osa modernia sodankäyntiä, ja Ukraina on yli kaksi vuotta kestäneen sodan aikana jo useita kertoja onnistunut lyömään venäläiset ällikällä. Ukrainan asevoimien hyökkäys Venäjän Kurskiin on osa tätä jatkumoa, kirjoittaa Australian asevoimien kenraalimajuri (evp.) ja modernin sodankäynnin asiantuntija Mick Ryan viestipalvelu X:ssä.

Ukraina hyökkäsi rajan yli Kurskiin tiistaina, yllättäen venäläisjoukot täydellisesti. Alueella nopeasti edenneet ukrainalaiset ovat toistaiseksi kommentoineet operaatiota harvasanaisesti, mutta hyökkäyksen on uutisoitu aiheuttaneen Venäjälle jo kovia tappioita.

Ryan on jo aikaisemmin tarkastellut Ukrainan operaation mahdollisia strategisia tavoitteita. Nyt evp-kenraali pohtii yllätyshyökkäyksen onnistumiseen vaikuttaneita tekijöitä. Tiedot niin Ukrainan kuin Venäjän puolelta ovat yhä niukkoja, Ryan korostaa.

– On joka tapauksessa todennäköisesti, että Ukrainan yllätyshyökkäys oli viiden avaintekijän summa: hyvä tiedustelun, Ukrainan hämäyksen, Ukrainan operaatioturvallisuuden, ajoituksen, sekä venäläisten itsepetoksen/nöyryyden puutteen, evp-kenraali luettelee.

Ukrainan tiedustelu loi Ryanin mukaan todennäköisesti pohjan hyökkäykselle, ja hämäyksellään Ukraina johti Venäjää – ja myös muita maita – harhaan mahdollisen tänä vuonna alkavan vastahyökkäyksen osalta. Ryan uskoo hämäyksen olleen todennäköisesti tarkasti suunniteltu ja toteutettu. Samalla Ukraina on noudattanut Kurskin operaation osalta tiukkaa operaatioturvallisuutta, eikä tieto maan suunnitelmista vuotanut etukäteen.

Ajoitus on sodankäynnissä ratkaisevaa, Ryan toteaa.

– Ukrainan tukijoille – ja siten myös Venäjän sotilasjohdolle – annettiin kuva, että minkäänlainen Ukrainan suurempi vastahyökkäys tuskin on todennäköinen vuonna 2024.

Tämä Ukrainan osaltaan edistämä arvio on vaikuttanut niin Venäjän kuin Ukrainan liittolaisten tekemiin ratkaisuihin, joten yllätyshyökkäyksellään Ukraina löi kaikkien odotukset ällikällä, Ryan kuvailee. Venäjän sodanjohdon itsepetos, eli kyvyttömyys tehdä oikeita johtopäätöksiä Ukrainan siirroista, sekä ylimielinen asenne vaikuttivat nekin Kurskin hyökkäyksen onnistumiseen. Venäläiset uskoivat strategisen yliotteen olevan sodassa nyt heillä, eivätkä ajatelleet Ukrainan kykenevän hyvin suunniteltuihin ja monimutkaisiin operaatioihin, australialainen epäilee.

Yllätykset tulevat jatkossakin olemaan Ryanin mukaan osa Ukrainan sotaa.

– Ukraina on onnistunut yllättämään Venäjän hyökkäämällä Kurskiin. Tämä taktinen, operatiivinen ja strateginen yllätys osoittaa, että nykyaikaiset sotilasoperaatiot ovat uskottua paljon vähemmän läpinäkyviä. Ihminen, ei teknologiaa, määrää edelleen sodan suunnan.

In the past few days, #Ukraine and its offensive into #Kursk has demonstrated again how surprise plays a major role in human conflict. What role has surprise played in this war, and how did Ukraine surprise Russia…again? 1/22 🧵 🇺🇦 pic.twitter.com/yl2qxaNFBa

