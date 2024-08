Venäjän kerrotaan kärsineen järkyttävän tappion – ”Eräs koko sodan verisimmistä iskuista”

Venäläisjoukkojen kerrotaan kärsineen karvaita tappioita Ukrainan täsmäiskussa Venäjän Kurskin alueella.

Oktjabrskojen kylän lähellä Rylskin pikkukaupungin länsipuolella venäläisten Telegram-kanavien mukaan tapahtunutta iskua on kuvattu ”erääksi koko sodan verisimmistä”.

Mahdollisesti HIMARS-heittimillä tehdyn iskun jälkien kerrotaan näkyvän alta löytyvällä videolla. Ohi ajavasta autosta kuvattu video ei sovi herkille.

Videolla näkyy useita tuhoutuneita sotilasajoneuvoja ja runsaasti venäläisten sotilaiden ruumiita. Iskun kohteeksi joutuneet joukot saattoivat sosiaalisessa mediassa leviävien tietojen perusteella olla Kurskin alueelle lähetettyjä reservejä.

Venäläisten sotabloggareiden mukaan Venäjä on aloittanut oman vastahyökkäyksensä ukrainalaisten ajamiseksi ulos Kurskista. Eräs Telegram-kanava kuvailee tilannetta kuitenkin vaikeaksi.

Reported as the aftermath of yesterday's strike on a Russian column near Oktyabr'skoe, east of Rylsk. Lots of destroyed vehicles and also dead Russian soldiers can be seen. These were reportedly reserves called up to be sent to the Kursk region. pic.twitter.com/Aq6fgfywmN

"Just watched a video from the scene. 13 military Urals and KAMAZ covered trucks with infantry. Many dead, some of the vehicles burned to the ground. It looks like the entire column was carrying… pic.twitter.com/hvq3j0nSjr

Russian channels commenting on the attacked column near Oktyabr'skoe, east of Rylsk:

More Russian channels now confirm that Russia has started an offensive to retake the captured part of the Kursk region.

"They started in the Sudzha district, but the situation is difficult. The enemy is in adjacent villages." pic.twitter.com/jHhCLtu3Dn

— NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) August 9, 2024