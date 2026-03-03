Kenraali-evp: Iran on menettänyt suuren osan iskukyvystään

Yhdysvaltain ja Israelin asevoimat ovat iskeneet viime päivien aikana yli 2 000 kohteeseen Iranissa.

Prioriteettina on tuhota Teheranin hallinnon ohjusarsenaali heti konfliktin alkuvaiheessa. Israel on lisäksi vastannut Hizbollahin tekemiin hyökkäyksiin moukaroimalla kohteita Libanonin eteläosissa.

Mainos - sisältö jatkuu alla

Yhdysvaltain kerrotaan käyttäneen risteilyohjusten ja lentokoneiden ohella myös räjähdedrooneja, jotka kehitettiin Ukrainan sodassa laajasti käytettyjen iranilaisvalmisteisten Shahed-lennokkien pohjalta.

Uuden amerikkalaisen drooniyksikön olemassaolosta kerrottiin ensi kertaa viime vuoden lopulla. Scorpion Strike -osasto varustettiin edullisilla yksisuuntaisilla itsemurhalennokeilla (Low-Cost Uncrewed Combat Attack System, LUCAS).

Yhdysvaltain asevoimien apulaisesikuntapäällikkönä toiminut kenraali evp. Jack Keane ennakoi, että lähipäivien aikana Iranin ballististen ohjusten ja droonien varastoista on tuhottu 60–70 prosenttia. Maanalaisia bunkkereita vastaan iskettiin muun muassa B-2-pommikoneiden kuljettamilla massiivisilla GBU-57 MOP -pommeilla.

– Joten tulemme näkemään, että Iranin kyky vastatoimiin vähenee joka päivä, Jack Keane sanoo Fox News -kanavalla.

Hänen mukaansa operaatio Epic Furyn suunnittelijoille oli alusta lähtien selvää, että ilmahyökkäysten painopisteen on oltava alkuvaiheessa Iranin ohjusarsenaalissa. Tämä rajoittaa lähialueen maiden siviiliväestölle ja Yhdysvaltain tukikohdille aiheutuvaa uhkaa.

Mainos - sisältö jatkuu alla

– Iran teki valtavasti töitä viime kesänä käydyn 12 päivän sodan jälkeen palauttaakseen ballististen ohjusten ja droonien kyvykkyyksiä, Jack Keane sanoo.

Iskuilla samalla heikennetään Teheranin hallinnon kykyä ylläpitää otettaan kansasta. Hyökkäykset aloitettiin poliittisesta johdosta ja laajennettiin sen jälkeen vallankumouskaartiin, Basij-miliisiin, poliisiin ja infrastruktuuriin.

– Kyse ei ole vain rakennuksista, vaan koko komentorakenteesta ja kyvystä ohjata joukkoja. Sitä murennetaan systemaattisesti, samoin kuin heidän puolustusteollisuuden pohjaansa, evp-kenraali toteaa.