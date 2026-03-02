Verkkouutiset

”Punaisin linja ylitetty” – Saudi-Arabian on asiantuntijan mukaan pakko vastata

Iran asettaa painetta USA:n liittolaisille iskemällä niiden öljyntuotantoon.
Sankka savupilvi nousi Saudi-Arabian Ras Tanuran öljynjalostamolta. Kuvakaappaus videolta / X
Sankka savupilvi nousi Saudi-Arabian Ras Tanuran öljynjalostamolta. Kuvakaappaus videolta / X

Iran on iskenyt Saudi-Arabian erittäin merkittävään öljynjalostamoon, jonka kapasiteetti on arviolta jopa 550000 barrelia päivässä. Öljynjalostamo on keskeyttänyt toimintansa. Aiemmin mediassa on spekuloitu, että Iran pyrkisi vastaiskuissaan naapurimaihinsa välttämään öljyntuotantoa, jotta tilanne ei eskaloituisi vielä enempää.

– Tämä on punaisista punaisin linja saudeille. Nyt heidän on pakko iskeä takaisin, kuvaa sota-asiantuntija ja brittihistorioitsija Chris Owen.

Hänen mukaansa isku paljastaa myös Iranin strategiasta mielenkiintoisen asian.

– He selvästi laittavat nyt painetta Yhdysvaltojen liittolaisiin alueella vaurioittamalla niiden taloutta, Owen sanoo X:ssä.

Iran iski Ras Tanuran öljynjalostamoon tietojen mukaan Shahed-drooneilla. Saudi-Arabian viranomaisten mukaan alueella syttynyt tulipalo on hallinnassa.

