Kelan etuuksiin suuria muutoksia – tämä pitää tietää

Moniin Kelan maksamiin etuuksiin tulee muutoksia ensi vuoden alusta lähtien.

Eduskunta on päättänyt leikkauksista ja muista muutoksista, jotka koskevat työmarkkinatukea, liikkuvuusavustusta ja työllistymistä edistävän palvelun ajalta maksettavaa työttömyystukea.

Suurin osa muutoksista on työttömyystukiin kohdistuvia leikkauksia.

– Työttömyysturvan leikkaukset voivat hieman lisätä yleisen asumistuen ja perustoimeentulotuen maksamista, Kelan juristi Antti Ristimäki arvioi tiedotteessa.

Tulot vaikuttavat siihen, voiko työtön saada yleistä asumistukea tai perustoimeentulotukea ja kuinka paljon niitä voi saada. Osa työttömistä voi leikkausten seurauksena alkaa saada yleistä asumistukea tai perustoimeentulotukea tai saada niitä aikaisempaa enemmän.

Osittaisen työmarkkinatuen vähimmäismäärä pienenee

Kelan maksaman osittaisen työmarkkinatuen vähimmäismäärä pienenee 1. tammikuuta 2025 alkaen.

Jatkossa osittainen työmarkkinatuki on aina vähintään 35 prosenttia täydestä työmarkkinatuesta. Nykyisin osittainen työmarkkinatuki on aina vähintään 50 prosenttia täydestä työmarkkinatuesta.

Työmarkkinatuki myönnetään osittaisena työttömälle, joka asuu vanhempiensa kanssa. Vanhempiensa kanssa asuva saa täyden työmarkkinatuen, jos vanhempien tulot ovat yhteensä enintään 1 781 euroa kuukaudessa.

Viime vuosina osittaista työmarkkinatukea on maksettu noin 10 000 henkilölle vuodessa. Osittaista työmarkkinatukea saavat usein nuoret työttömät, koska he asuvat muita useammin vanhempiensa kanssa. Osittaisen työmarkkinatuen saajista yli 90 prosenttia on alle 30-vuotiaita.

Omaishoitajan palkkio ja perhehoidon palkkio eivät enää vähennä vanhempiensa kanssa asuvan työmarkkinatuen määrää

Vanhemman saama omaishoitajan hoitopalkkio ja perhehoidon palkkio eivät enää vähennä vanhempansa kanssa asuvan työttömän työmarkkinatukea 1. tammikuuta 2025 alkaen.

Perhehoidon palkkion huomioimista koskeva muutos koskee vain niitä tilanteita, joissa vanhempi toimii perhehoitajana ilman ansaintatarkoitusta.

Nykyisin nämä palkkiot huomioidaan työmarkkinatuen saajan vanhemman tulona, jolloin ne voivat vähentää vanhempiensa kanssa asuvan työttömän työmarkkinatuen määrää.

Muutos voi vaikuttaa niiden työmarkkinatukea saavien asiakkaiden tuen määrään, jotka asuvat vanhempiensa kanssa ja joiden vanhempi toimii omaishoitajana tai lastensuojelun perhehoitajana.

Liikkuvuusavustusta ei voi enää saada korotettuna

Työtä tai koulutusta varten haettavaa liikkuvuusavustusta ei voi enää saada korotettuna 1. tammikuuta 2025 alkaen. Jos työ tai koulutus on alkanut vuoden 2024 puolella, liikkuvuusavustuksen voi saada korotettuna.

Liikkuvuusavustus on tarkoitettu korvaamaan työttömälle työ- tai koulutuspaikan vastaanottamisesta koituvia kuluja silloin, kun työ- tai koulutusmatka on pitkä tai työn tai koulutuksen takia täytyy muuttaa.

Tällä hetkellä liikkuvuusavustuksen voi saada korotettuna, jos työ- tai koulutusmatka on yli 200 kilometriä. Liikkuvuusavustuksen korotus on 5,29 euroa päivältä.

Liikkuvuusavustus on melko vähän käytetty tuki. Kela maksoi liikkuvuusavustusta vuonna 2023 yhteensä 656 henkilölle. Heistä noin 300 sai liikkuvuusavustuksen korotusosaa.

Tutkimustiedon perusteella liikkuvuusavustuksen vaikutus työvoiman alueelliseen liikkuvuuteen on vähäinen.

Työllistymistä edistävän palvelun ajalta ei enää makseta korotettua työttömyystukea

Työllistymistä edistävän palvelun ajalta ei enää makseta korotettua työttömyystukea, jos palvelu alkaa 1. tammikuuta 2025 tai sen jälkeen.

Korotettua työttömyystukea voi saada vielä palvelun loppuun asti, jos palvelu on alkanut vuoden 2024 puolella. Korotettua työttömyystukea voi saada kokonaisuudessaan enintään 200 päivän ajan.

Tällä hetkellä työttömyystukea voidaan maksaa korotettuna siltä ajalta, kun työtön osallistuu työllistymistä edistäviin palveluihin. Työmarkkinatuen, peruspäivärahan ja ansiopäivärahan korotusosa on 5,29 euroa päivältä (keskimäärin 111 euroa kuukaudessa).

Kela maksoi vuonna 2023 korotettua työttömyystukea yhteensä noin 60 000 työttömälle, joista noin 10 000 sai peruspäivärahaa ja noin 50 000 sai työmarkkinatukea.

Yleisin työllistymistä edistävä palvelu, jonka aikana korotettua työttömyystukea on maksettu, on työvoimakoulutus. Työmarkkinatuen saajat saavat usein korotusosaa myös kuntouttavaan työtoimintaan osallistumisen ajalta. Kuntouttavan työtoiminnan osallistujista monet ovat olleet työttöminä jo pitkään.

Asiakkaiden ei tarvitse olla yhteydessä Kelaan muutosten vuoksi.