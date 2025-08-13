Verkkouutiset

Rekisteröidy tästä
Kirjaudu sisään
Kaartin jääkärirykmentin alokkaat sotilasvalatilaisuudessa Keravalla 15. elokuuta 2024., LEHTIKUVA / RONI REKOMAA

Kela täsmentää: Puolustusharjoitukseen voi osallistua menettämättä vanhempainrahaa

Vanhempainrahapäivän voi käyttää myöhemmin, korostaa asiantuntija.
MAINOS (artikkeli jatkuu alla)

Kelasta halutaan täsmentää, ettei Puolustusvoimien vapaaehtoiseen harjoitukseen osallistuminen merkitse vanhempainrahapäivän menetystä, vaan sen voi käyttää myöhemmin.

Verkkouutiset kertoi eilen tiistaina kansanedustaja Atte Harjanteen (vihr.) jättämästä kirjallisesta kysymyksestä, jossa hän nosti esiin epäkohtia liittyen Puolustusvoimiin ja lapsiperheiden asemaan.

– Kela tulkitsee Puolustusvoimien vapaaehtoiseen harjoitukseen (PVVEH) osallistumisen vanhempainrahaa leikkaavaksi ansiotyöksi, vaikka siitä ei makseta palkkaa vaan reilun kuuden euron päiväraha. Nämä harjoitukset ovat myös lähestulkoon aina viikonloppuisin. Vanhempainrahan menetys on merkittävä taloudellinen kannustin olla menemättä harjoitukseen, vaikka se olisi oman sodanajan tehtävän tai oman joukon osaamisen kannalta tärkeä, Harjanne huomautti tiedotteessa.

– Todellisuudessa se ei ole ihan niin, että vanhempainrahan menettäisi. Oikeastaan asia on niin, että vanhempainrahapäivää ei voi pitää samaan aikaan, kun on harjoituksessa. Vanhempainrahapäivää ei kuitenkaan menetä, vaan sen voi käyttää myöhemmin. Tämä perustuu Sairausvakuutuslakiin 9 luku 8 §, jossa sanotaan: ”Vanhempainrahaa maksetaan ajalta, jona vakuutettu hoitaa lasta.” Sunnuntaista ei muutenkaan makseta päivärahaa, kirjoittaa Kelan asiantuntija Tomas Sjöblom aiheeseen liittyen lähettämässään sähköpostissa.

MAINOS (sisältö jatkuu alla)
Uusimmat
MAINOS (sisältö jatkuu alla)
MAINOS
Verkkouutiset
© Verkkouutiset | ISSN 1458-4441

Opi sukeltamaan, ajattele kuin valkohai!

Suositut sukelluskurssit kokeneiden ammattilaisten johdolla. Verkkokaupassamme voit räätälöidä itsellesi sopivan paketin.
Lue lisää
Tarjous

MUISTA LOGO!

Oy Sarin sukellus Ab
Roihupellon maauimala, Niinistö

Hyvä Verkkouutisten lukija,

Kehitämme palveluamme ja testaamme uusia sisältöformaatteja erityisesti mobiililaitteille. Haluaisitko osallistua testiin tässä ja nyt? Se vie vain muutaman minuutin.

Kiitos mielelläni!

(Uusi sisältö aukeaa painiketta klikkaamalla)