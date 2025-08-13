Kela täsmentää: Puolustusharjoitukseen voi osallistua menettämättä vanhempainrahaa

Kelasta halutaan täsmentää, ettei Puolustusvoimien vapaaehtoiseen harjoitukseen osallistuminen merkitse vanhempainrahapäivän menetystä, vaan sen voi käyttää myöhemmin.

Verkkouutiset kertoi eilen tiistaina kansanedustaja Atte Harjanteen (vihr.) jättämästä kirjallisesta kysymyksestä, jossa hän nosti esiin epäkohtia liittyen Puolustusvoimiin ja lapsiperheiden asemaan.

– Kela tulkitsee Puolustusvoimien vapaaehtoiseen harjoitukseen (PVVEH) osallistumisen vanhempainrahaa leikkaavaksi ansiotyöksi, vaikka siitä ei makseta palkkaa vaan reilun kuuden euron päiväraha. Nämä harjoitukset ovat myös lähestulkoon aina viikonloppuisin. Vanhempainrahan menetys on merkittävä taloudellinen kannustin olla menemättä harjoitukseen, vaikka se olisi oman sodanajan tehtävän tai oman joukon osaamisen kannalta tärkeä, Harjanne huomautti tiedotteessa.

– Todellisuudessa se ei ole ihan niin, että vanhempainrahan menettäisi. Oikeastaan asia on niin, että vanhempainrahapäivää ei voi pitää samaan aikaan, kun on harjoituksessa. Vanhempainrahapäivää ei kuitenkaan menetä, vaan sen voi käyttää myöhemmin. Tämä perustuu Sairausvakuutuslakiin 9 luku 8 §, jossa sanotaan: ”Vanhempainrahaa maksetaan ajalta, jona vakuutettu hoitaa lasta.” Sunnuntaista ei muutenkaan makseta päivärahaa, kirjoittaa Kelan asiantuntija Tomas Sjöblom aiheeseen liittyen lähettämässään sähköpostissa.