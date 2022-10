Kela lähetti maksumuistutuksen 46000 opiskelijalle

Kela on lähettänyt maksumuistutuksen maksamattomasta terveydenhoitomaksusta noin 46 000 opiskelijalle.

Kelan tiedotteen mukaan korkeakouluopiskelija saa maksumuistutuksen, jos hän on ilmoittautunut läsnä olevaksi viimeistään 30. syyskuuta 2022, mutta ei ole maksanut terveydenhoitomaksua eräpäivään mennessä.

Terveydenhoitomaksun eräpäivä oli 30. syyskuuta 2022 niillä korkeakouluopiskelijoilla, jotka ovat ilmoittautuneet syyslukukaudelle läsnä oleviksi viimeistään 30 syyskuuta 2022. Noin 230 000 opiskelijaa maksoi maksun eräpäivään mennessä.

Maksu on edelleen maksamatta noin 46 000 opiskelijalla. Kela on nyt lähettänyt näille opiskelijoille maksumuistutuksen, johon on lisätty laissa säädetty viiden euron kiinteä viivästymismaksu. Eräpäivän jälkeen maksun on maksanut noin 4 500 opiskelijaa, ja heille Kela on lähettänyt maksumuistutuksen pelkästä viivästymismaksusta. Maksumuistutuskirjeen voi lukea myös OmaKelassa.

Kelalle maksettava korkeakouluopiskelijan terveydenhoitomaksu kattaa opiskelijalle kaikki Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiön (YTHS) palvelut. Muita palvelu- tai käyntimaksuja ei peritä. Vuonna 2022 terveydenhoitomaksu on 35,80 euroa lukukaudessa.