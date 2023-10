Venäjän sotalaivan kerrotaan räjähtäneen omaan miinaan

Venäjän Mustanmeren laivaston 22160-tyypin korvetti Pavel Derzhavin on saanut keskiviikkona vaurioita räjähdyksessä miehitetyn Krimin Sevastopolin edustalla. Tuhojen laajuudesta ei ole tietoa. Asiasta on kuitenkin kerrottu useissa eri lähteissä.

Tietoja tapauksesta tästä löytyvään juttuun keränneen Kyiv Postin mukaan Ukrainan Odessan puolushallinnon tiedottaja Serhi Bratshiuk on kertonut aluksen mitä todennäköisimmin osuneen Sevastopolin sataman suojana olleeseen omaan miinaan.

Ukrainan asevoimat on vahvistanut räjähdyksen. Sen syytä on kuitenkin kuvattu vielä toistaiseksi tuntemattomaksi. Joissain ukrainalaislähteissä on vihjailtu myös, että alus olisi voinut joutua Ukrainan lennokin tai ohjuksen kohteeksi.

Venäjän miehityshallinto sulki Sevastopolin julkisen liikenteen myöhemmin samana päivänä. Sulku koski myös lauttaliikennettä. Syytä toimille ei kerrottu.

Reportedly, a large patrol ship Pavel Derzhavin of the Black Sea Fleet blew up in Sevastopol today. It is unclear what happened exactly. Waiting for official confirmation. pic.twitter.com/RPBhSyhcBn — Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) October 11, 2023