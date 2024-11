”Käyttävät yhä faksia” – ex-diplomaatti pitää Saksaa EU:n heikkona lenkkinä

Saksa on EU:n ja lännen Ukraina-tuen heikoin lenkki, arvioi ruotsalainen veteraanidiplomaatti Lars Danielsson Svenska Dagbladetin laajassa haastattelussa. Lehdelle Danielsson toteaa kuitenkin uskovansa maan ryhtiliikkeeseen helmikuun ennenaikaisten liittopäivävaalien ennakkosuosikin, keskustaoikeistolaisen CDU:n johdolla.

Sosiaalidemokraatti Danielsson on tehnyt pitkän uran Ruotsin politiikassa ja ulkoasiainhallinnossa. Hän vaikutti pitkään pääministeri Göran Perssonin valtiosihteerinä, ja sittemmin hän on toiminut maansa lähettiläänä Etelä-Koreassa, Saksassa ja EU:ssa. Danielsson jäi eläkkeelle viime vuonna.

Svd:n haastattelussa Danielssonia pyydetään arvioimaan tilannetta, jossa vastuu Ukrainan tukemisesta siirtyy yhä suuremmassa määrin EU:n harteille. Brysselillä on kuitenkin tapana pikemminkin ”rämpiä kriisien läpi”, Danielsson sanoo, ja myös EU:n johtokaksikon Ranskan ja Saksan asema on heikentynyt.

– Saksa on huolenaihe. (Gerhard) Schröderin flirttailu venäläisten ja heidän kaasunsa kanssa yhdistettynä (Angela) Merkelin päätökseen luopua ydinvoimasta. Se laskelma ei käy yhteen.

– Heillä on valtava energiaongelma, eivätkä he pysy mukana digitalisaatiossa. Ihmiset käyttävät Saksassa yhä fakseja. Ja nyt heidän tehdasteollisuudellaan, jonka on tarkoitus kannatella Eurooppaa, ei ole energiaa, Danielsson sanoo.

Mikäli Yhdysvallat haluaa painostaa Ukrainan epäoikeudenmukaiseen rauhaan, sanoo Danielsson olevansa Euroopan osalta enemmän huolissaan Ukraina-tukea vastustavan saksalaisen vasemmistopopulisti Sahra Wagenknechtin suosiosta kuin Unkarin pääministeri Viktor Orbanista.

Danielsson toteaa kuitenkin Saksan nousevan ”kuudessa-kahdessatoista” kuukaudessa jaloilleen CDU-johtoisen laajan koalition tullessa keväällä todennäköisesti valtaan. Euroopassa on Danielssonin mukaan lisäksi myös kaksi aloitekykyistä johtajaa, Italian pääministeri Giorgia Meloni ja Puolan pääministeri Donald Tusk. Oikeistopopulisti Meloni esiintyy EU-kokouksissa rakentavasti, ja etenkin Tusk kannustaa Saksaa ottamaan suurempaa turvallisuuspoliittista roolia.