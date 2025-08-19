Käytettyjen autojen kauppa keskittyy suuremmille liikkeille

Saka on noussut viimeisen vuoden aikana Suomen suurimmaksi käytettyjen autojen kauppiaaksi liikevaihdolla mitattuna. Yhtiö on jatkanut liikevaihdolla mitattuna markkinajohtajana Suomessa myös ensimmäisellä vuosipuoliskolla.

– Käytettyjen autojen kauppa Suomessa keskittyy yhä enemmän suuremmille liikkeille. Tilastojen mukaan viiden suurimman toimijan osuus koko käytettyjen autojen kaupasta on kasvanut, ja ne myivät jo miltei puolet kaikista liikkeistä ostetuista autoista. Tämä kuvastaa hyvin kuluttajien halua asioida isojen ja luotettavien toimijoiden kanssa, kertoo Sakan toimitusjohtaja Petri Poukkula tiedotteessa.

Kuluttajien välinen autokauppa on ollut kasvussa, mutta se on keskittynyt pääasiassa vanhempiin ja edullisempiin autoihin. Sen sijaan autoliikkeissä kauppa on käynyt tasaisemmin ja monipuolisemmin.

Sähköautot haluttuja

Petri Poukkulan mukaan Sakalla on onnistuttu ylläpitämään kilpailukykyistä valikoimaa ja hinnoittelua.

– Vaikka pääkilpailijat ovat kasvattaneet varastojaan, erityisesti Saka on onnistunut hankkimaan kuluttajia kiinnostavia autoja. Tämä näkyy myös varaston kierrossa, joka osoittaa meidän pystyvän tarjoamaan jatkuvasti tuoreita autoja asiakkaillemme. Menestyksen takana on kyky vastata kuluttajien kysyntään laadukkaalla ja houkuttelevalla autovalikoimalla, hän kertoo.

Eniten koko markkinassa on kasvanut sähköautojen osuus, kasvua on tullut jopa 76,3 prosenttia edeltävään vuoteen verrattuna. Myös hybridien osuus on kasvanut. Merkeistä vahvaa kasvua on tehnyt muun muassa Polestar (+193 prosenttia) ja korimalleista maastoauto (+11 prosenttia). Hintaluokissa kasvua on tapahtunut eniten kalliimman pään autoissa, hintahaarukassa 25 000–40 000 euroa.

Näin usein autoa vaihdetaan

Saka on myös tutkinut tänä vuonna suomalaisten auton vaihtovälejä sekä autonvaihtomotiiveja. Tutkimuksesta selviää, että keskimääräinen suomalainen ajattelee vaihtavansa autoa hieman yli kuuden vuoden välein. Todellisuudessa auto vaihtuu merkittävästi nopeammin.

Piakkoin autoa vaihtavaa yleinen taloustilanne ei huoleta, mutta 29 prosenttia vastaajista kertoo siirtävänsä auton ostoa, jos oman talouden tilanne alkaa huolestuttaa. Kokonaan ostoa ei silti hylätä, vaan vaihto siirretään noin 6–12 kuukauden päähän aiotusta ostohetkestä.

Kun tarve autonvaihdolle tulee, 86 prosenttia suomalaisista toimii heti. Tutkimuksen mukaan sukupuolten välillä on eroa autoa vaihtaessa. Miehet tekevät autonostopäätöksen useammin nopeasti, kun oikea yksilö osuu kohdalle. Naiset sen sijaan painottavat käytännöllisyyttä ja kustannustehokkuutta – he vaihtavat autoa useammin vain silloin, kun se on taloudellisesti järkevää.

Naisille auto on useammin arkinen liikkumisväline, miehille enemmän myös tunne- tai statustuote.

– Todellisuus on totta kai tutkimuksen keskiarvoja monipuolisempi, Poukkula toteaa.

Tutkimus toteutettiin 12.–21.5. asiakasymmärrystoimisto Frankly Partnersin ja kuluttajapaneeli Bilendin toimesta. Tutkimuksen otos oli 1500, joka edustaa Suomea tasaisesti iän, sukupuolen ja maantieteellisen sijainnin mukaan henkilöistä, jotka omistavat tai voisivat ostaa käytetyn auton.