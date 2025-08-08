Kaupunki kokeili maksutonta joukkoliikennettä, näin kävi

Rauman kaupunki otti käyttöön maksuttoman joukkoliikenteen kesä- ja heinäkuun ajaksi. Kokeilun aikana huomattiin, että matkustajamäärät nousivat ennätyslukemiin.

Kyseessä oli jo toinen kesä peräkkäin, kun kaupunki kokeili maksutonta joukkoliikennettä.

– Kesän ilmaiset kyydit lisäsivät matkustajamääriä ennennäkemättömästi. Tänä kesänä liikennettä oli myös aiempiin kesiin nähden enemmän, kun sekä bussilinjoja että vuoroja oli enemmän. Myös maksuttomuuden markkinointiin panostettiin tänä kesänä, joukkoliikennesuunnittelija Mikael Saive kertoo tiedotteessa.

Rauman joukkoliikenne eli Gyyt oli kaikille maksuton kesäkuusta heinäkuuhun. Tänä aikana Gyytillä tehtiin yhteensä lähes 60 000 tuhatta matkaa. Heinäkuussa tehtiin yli 34 000 bussimatkaa, vastaava luku oli viime vuonna maksuttomana aikana 26 500. Kesäkuussa matkoja tehtiin tänä vuonna 25 000, kun vuosi sitten maksullisen kesäkuun aikana tehtiin 8 000 matkaa.

Suomen ympäristökeskuksen tilaston mukaan Raumalla suurin päästölähde on tieliikenne. Pienemmissä kaupungeissa omalla autolla liikkuminen on tyypillistä, koska pysäköinti on ilmaista, eikä ruuhkia juuri ole. Pienissä kaupungeissa joukkoliikenteen ongelmana on myös se, että vuoroja on huomattavasti vähemmän ja niitä ajetaan harvemmin kuin suurissa kaupungeissa.

Kaupungin tiedotteen mukaan lisääntynyt joukkoliikenteen käyttö osoittaa, että aina ei ole tarvetta oman auton käyttöön. Raumalla jopa 80 prosenttia asukkaista asuu kolmen kilometrin etäisyydellä kauppatorista, joten mahdollisuudet liikkua myös jalan tai pyörällä ovat hyvät.

– Ihmisten liikkumistottumuksiin pyritään Raumalla vaikuttamaan kaupunkisuunnittelun ja viestintäkampanjoinnin keinoin. Vuonna 2023 Rauman kokonaisilmastopäästöt ovat laskeneet yhteensä 48 prosenttia vuoden 2007 tasosta. Tieliikenteen päästöt muodostavat kolmanneksen kokonaispäästöistä, joten tarve löytää keinoja ja kannustimia lihasvoimalla kulkemiseen ja joukkoliikenteen suosimiseen on suuri, toteaa kestävän kehityksen koordinaattori Anna Meriruoho.

Rauma on noin 39 000 asukkaan kaupunki Lounais-Suomessa. Se sijaitsee länsirannikolla noin 90 kilometriä Turusta pohjoiseen. Rauma on perustettu vuonna 1442 ja se on yksi Suomen vanhimpia kaupunkeja.

Maksuton joukkoliikenne on herättänyt voimakasta keskustelua viime vuosina. Ajatus on herättänyt vastustusta myös siksi, että sen järjestäminen tulisi kalliiksi yhteiskunnalle. Tampereen yliopiston liikenteen tutkimuskeskus Vernen johtaja, professori Heikki Liimatainen arvioi aiemmin myös, että maksuton joukkoliikenne voisi johtaa reittien harvenemiseen ja vuorovälien pidentymiseen.

