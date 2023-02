Professori LM:lle: Näistä syistä maksuton joukkoliikenne ei kannata

Tampereen yliopiston liikenteen tutkimuskeskus Vernen johtaja, professori Heikki Liimatainen kertoo Lännen Medialle, että henkilön liikkumistavan valintaan vaikuttaa kolme tekijää, jotka ovat järjestyksessä vaiva, aika ja raha.

Raha on siis vasta viimeinen perusteista. Liimatainen myös toteaa, että joukkoliikenne on yksityisautoiluun verrattuna halpaa jo nyt.

Joukkoliikenteen maksuttomuuden puutteen ensimmäinen syy on hinta. Maksuttoman joukkoliikenteen järjestäminen olisi yhteiskunnalle kallista, ja Liimataisen arvion mukaan se voisi harventaa reittiverkostoa ja pidentää vuorovälejä.

Tällöin käyttäjämäärä kasvaisi ja täten liikenteen sujuminen hidastuisi ja matka-ajat pidentyisivät.

Toinen syy on se, että kyseessä olisi tehoton tapa muuttaa kulkutapajakaumaa. Maksuttoman joukkoliikenteen kaupungeissa, kuten Tallinnassa julkisen liikenteen käyttö on maksuttomuuden myötä kyllä kasvanut, mutta se on ollut pois enimmäkseen kävelystä ja pyöräilystä, ei autoilusta.

– Yksityisautoilun päästöjä tai turvallisuusongelmia sillä ei ole pystytty ratkomaan, Liimatainen toteaa.