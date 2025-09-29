Kaupungissakin heijastin voi pelastaa hengen

Ei mitään mutkuja -kampanja muistuttaa ottamaan heijastimet nyt syksyn tullen käyttöön. Jotta unohdus ei olisi mahdollinen, kannattaa heijastimet kiinnittää jo valmiiksi takkeihin ja laukkuihin.

Liikenneturva kysyi suomalaisten mielipiteitä turvavarusteista toukokuussa. Kysely osoitti, että heijastin koetaan tarpeelliseksi pimeällä ja hämärässä myös kaupungissa.

Liikenneturvan suunnittelija Tomi Niemi toteaa tiedotteessa, että suomalaiset pitävät heijastimen käyttöä pimeällä itsestäänselvyytenä.

– Niin hyvin ajatus on meihin iskostunut. On myös ilo huomata, että heijastin on havaittu tärkeäksi myös kaupungissa. Vaikka kaupunkien keskustat ovat valaistuja, katvealueita, puita ja muita valoja sekä heijastuksia on paljon. Tällöin heijastimet auttavat kävelijää näkymään.

Heijastin koetaan turvavyön jälkeen tärkeimmäksi turvavarusteeksi

Vastaajilta kysyttiin myös, miten he suhtautuvat turvavyöhön henkilö- ja linja-autossa sekä kypärään pyöräillessä että sähköpotkulaudan kanssa. Suhtautumisen lisäksi haluttiin tietää miten he itse käyttävät eri turvavarusteita.

Jalankulkijan heijastinta piti todella tai melko tärkeänä 99 prosenttia vastanneista.

– Kaikki turvavarusteet ovat tärkeitä. Turvavyö auttaa onnettomuuden sattuessa auton sisällä. Heijastin ei poista autoilijoiden vastuuta liikenteessä, vaan se edesauttaa kävelijöiden ja pyöräilijöiden näkymistä. Autoilijan on aina ajettava sellaista nopeutta, että hän pystyy pysäyttämään autonsa suojatien eteen myös pimeällä tai sateella, Niemi muistuttaa.

Heijastinta kertoi käyttävänsä aina tai yleensä 82 prosenttia vastaajista.

Unohtaminen on inhimillistä, mutta ei riittävä syy

Liikenneturvan Ei mitään mutkuja -heijastinkampanjan tavoitteena on muistuttaa näkyvästi, että viimeistään nyt on aika ottaa heijastimet käyttöön.

– On inhimillistä, että kiireessä ei tule otettua heijastimia mukaan, mutta tähänkin on ratkaisu: heijastimet kannattaa kiinnittää jo valmiiksi kaikkiin syksyn ja talven aikana käytettäviin takkeihin ja laukkuihin. Näin heijastinta ei voi unohtaa, kun se on aina valmiina, Niemi muistuttaa.

Liikenneturvan kampanjan näkyvin osa, Mutku-ratikka, lähtee liikkeelle Helsingissä maanantaina 29.9. Kampanjaan liittyvä mediatempaus järjestetään heijastinpäivänä 1.10. klo 12-13.