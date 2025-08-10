IS: Helsingin huumetilanne näkyy varkauksissa

Helsingin pahentunut huumetilanne näkyy selvästi pääkaupungin ruokakauppojen arjessa, toteavat useat kauppiaat Ilta-Sanomille. Kauppiaat kertovat lehdelle näpistysten kasvusta, levottomuuksista ja huumeidenkäyttäjien entistä sekavammasta käyttäytymisestä. Poliisin mukaan Helsingin huumetilannetta on viime vuosina pahentanut etenkin vaarallisen lfa-pvp -huumeen eli ”peukun” käytön räjähdysmäinen kasvu.

Poliisi ilmaisi kesällä huolensa huumeen yleistymisestä. Alfa-PVP:n on todettu tekevän käyttäjistä arvaamattomampia ja väkivaltaisempia.

Helsingin Sörnäisten K-Market Sörkassa näpistykset ovat nykyään jokapäiväisiä, kauppias Jussi Kiiveri kertoo IS:lle.

– Tuntuu siltä, että heitä ei hetkauta vaikka he jäävät kiinni, kun ei tule kunnon sanktioita. He saattavat tulla hetken päästä uudestaan.

Päivittäiset varkaudet ja häiriökäyttäytyminen ovat lisääntyneet myös muissa ruokakaupoissa, kauppiaat kertovat. Varkaita kiinnostaa etenkin alkoholi, mutta myös ruoka. Itähelsinkiläinen kauppias kertoo varkauksien usein tapahtuvan aaltoina, mutta painottaa, että huumeidenkäyttäjistä ei ole ollut vaaraa asiakkaille tai henkilökunnalle. Kyseinen yrittäjä kuvailee kauppiaiden maksavan nyt hintaa yhteiskunnan kyvyttömyydestä auttaa päihteidenkäyttäjiä.

Myymälävarkaudet ovat olleet viime vuosina kasvussa. Tilastokeskuksen mukaan myymälävarkauksia ilmoitettiin esimerkiksi tammi-maaliskuussa kaikkiaan 16 300, mikä oli 22 prosenttia vuodentakaista enemmän.