Kauhujen raportti: Näin Venäjä kiduttaa miehitetyillä alueilla

Tanskalainen ihmisoikeusjärjestö Dignity on laatinut ukrainalaisten järjestöjen kanssa raportin, joka paljastaa Venäjän harjoittaman järjestelmällisen kidutuksen miehitetyillä alueilla Ukrainassa.

Nine Circles of Hell -raportti sisältää 152 dokumentoitua tapausta kidutuksesta ja muusta pahoinpitelystä.

Kidutusmenetelmiä ovat raportin mukaan muun muassa pahoinpitelyt, sähköiskut, tukehduttaminen kaasunaamareilla ja pusseilla. Miehittäjä käyttää myös psykologista kidutusta, kuten tekoteloituksia tai teloituksella uhkaamista. Lisäksi vangeille esitetään uhkauksia, että heidän omaisiin kohdistetaan rajua väkivaltaa.

– Raportissamme arvioidaan, että kidutus ja muu pahoinpitely on laajalle levinnyttä ja systemaattista Venäjän miehittämien alueiden vankiloissa Ukrainassa, kertoo Dignityn oikeudellinen neuvonantaja Vadym Chovgan.

Näin kidutuksen uhrit kertovat kokemuksistaan:

– He hakkasivat meitä, koska kieltäytyimme ottamasta Venäjän kansalaisuutta. Minua esimerkiksi hakattiin sen takia. Tutkintavankikeskuksen ensimmäinen apulaisjohtaja Ryzhuk jakoi Venäjän kansalaisuuden hakemuslomakkeita kaikille tutkintavankeudessa oleville. Minut kutsuttiin suoraan hänen toimistoonsa. Kieltäydyin tuosta tarjouksesta. Sen jälkeen minua pahoinpideltiin rajusti, eräs uhri kertoo.

– He pakottivat minut töihin. He tekivät sen töykeällä ja vihamielisellä tavalla. Työtä oli kaikenlaista, korjauksia, lastausta ja purkua. Se oli kuin keskistysleirillä. Meitä kohdeltiin kuin orjia. Meille kerrottiin, ettemme merkitse heille mitään, toinen uhri kertoo.

– Minut pantiin seinää vasten leveään haara-asentoon. Kovalev (yksi vartijoista) piti ruiskua kädessään. Hän vihjasi, että siinä oli ”totuusseerumia”. Hän sanoi, että he ovat tietoisia yhteistyöstäni Ukrainan asevoimien kanssa. Kielsin sen. Sitten minut vietiin vankilan teollisuusalueelle. He laittoivat pussin päähäni ja panivat minut kuoppaan. He ampuivat pääni yli automaattiaseella, kolmas kidutettu kuvailee.

– He veivät minut kidutuskammioon. Se oli pieni huone, rautainen tuoli ja sähkökidutuskone. He istuttivat minut alas ja sitoivat käteni, eräs kertoo.

– Kuulin, kuinka naissotilasta raiskattiin. Tätä kesti noin kolme päivää. Sitten en kuullut häntä enää enkä tiedä mitä hänelle tapahtui…

🧵Just finished reading a horrific report on torture and confinement in the Ukrainian occupied territories, compiled by Danish rights group Dignity, and several Ukrainian NGOs.

-The report finds that in c. 100 police stations Russia took over, torture chambers were “ubiquitous” pic.twitter.com/LHoDODs8it

— Charles McPhedran (@charliekreuz) April 27, 2023