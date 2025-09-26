”Käteen jää enemmän” – Reilut 4000e/kk tienaavan ostovoima nousee reippaasti

– Veronmaksajien keskusliiton laskelmien mukaan reilut 4 000 kuussa tienaavan palkan ostovoima on ensi vuonna lähes 800 euroa vuodessa korkeampi kuin tänä vuonna ja yli 2 300 euroa korkeampi kuin vuonna 2023. Käteen jää työstä enemmän. Työnteko kannattaa, kirjoittaa kansanedustaja Mia Laiho (kok.) viestipalvelu X:ssä.
Hän viittaa Iltalehden pääkirjoitukseen, jossa todetaan olevan fakta, että suomalaiset pystyvät laittamaan säästöön enemmän rahaa kuin vuosi pari sitten. Tilastokeskuksen mukaan kotitalouksien säästämisaste oli noussut tämän vuoden toisella neljänneksellä 7,3 prosenttiin.
Esimerkiksi perheessä, jossa molemmat aikuiset käyvät töissä ja kumpikin tienaa bruttona 4 000 euroa (eli tilille tulee kummallekin noin 2 800 euroa), menee siitä säästöön reilut 200 euroa kuussa henkilöä kohti.
OP:n ekonomistin Tomi Kortelan mukaan säästämisaste on noin kolminkertaistunut normaalitilanteesta. Näin korkeita lukuja on nähty viimeksi korona-aikana – siis silloin, kun ihmiset eivät pystyneet kuluttamaan, kun kaikki laitettiin kiinni.
Nyt tavallinen perhe laittaa sivuun keskimäärin yli 400 euroa kuussa, kun vielä pari vuotta sitten summa olisi ollut 130 euron luokkaa.
Kortelan arvion mukaan näyttäisikin siltä, että kuluttajien tavallinen arkikulutus rullaa, mutta he eivät nyt vain uskalla tehdä isompia investointeja.
Veronmaksajain Keskusliiton toimitusjohtaja Teemu Lehtisen mukaan ansiotulojen verotuksen muutokset tukevat talouden kääntymistä kasvuun. Samalla ratkotaan joitakin verojärjestelmän pitkäaikaisia rakenteellisia vinoumia.
Tärkein muutos on hänen mukaansa on ansiotulojen verojen yleinen keventäminen, jonka yhteydessä myös alennetaan selvästi korkeimpia marginaaliveroja.
– Suomessa toteutetaan siis vihdoin marginaaliverojen uudistus, jonka naapurimaamme Ruotsi käynnisti jo vuonna 2020 poistamalla tuloveroasteikosta ylimmän asteikkoluokan. On jo korkea aika kohtuullistaa erityisen ankaria ylimpiä marginaaliveroja myös Suomessa, Lehtinen toteaa.
Hän muistuttaa, että näiden alennusten jälkeenkin hyvätuloisten lisäansioista menee edelleen yli puolet veroihin. Esimerkiksi 8 000 euroa kuukaudessa ansaitsevan hyväpalkkaisen lisätuloon kohdistuva marginaalivero alenee nykyisestä 59,3 prosentista 52,3 prosenttiin.
Lehtinen huomioi, että ansiotulojen verotusta kevennetään myös yleisesti pieni- ja keskituloisia painottaen. Lisäksi muun muassa työtulovähennyksen lapsikorotukset nousevat.
Kokonaisuutena useimpien palkansaajien verotus kevenee ensi vuonna hieman. Esimerkiksi 3 000 euroa kuukaudessa tienaavan palkansaajan verotus kevenee 0,5 prosenttiyksikköä ja 4 000 euroa kuukaudessa ansaitsevan 0,2 prosenttiyksikköä.