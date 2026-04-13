Veroilmoituksen määräpäivä tiistaina, koskee 1,4 miljoonaa suomalaista

Tiistai 14. huhtikuuta on tärkeä päivä monelle suomalaiselle, sillä noin 1,4 miljoonan palkan- ja eläkkeensaajan pitää muistaa tarkistaa esitäytetty veroilmoitus viimeistään tuolloin.

Myös noin kahdella miljoonalla kiinteistönomistajalla tiistai on viimeinen päivä tehdä korjauksia ja täydennyksiä kiinteistöverotuspäätökseensä.

Mainos - sisältö jatkuu alla

Esitäytetystä veroilmoituksesta pitää tarkistaa, että siihen merkityt tiedot ovat oikein. Jos kaikki tiedot veroilmoituksessa ovat oikein, mitään ei tarvitse tehdä. Jos jotain puuttuu tai on väärin, tiedot pitää täydentää ja korjata veroilmoitukseen määräpäivään mennessä, Verohallinto muistuttaa tiedotteessa.

Palkan-, etuuden- ja eläkkeensaajilla veroilmoittamisen määräpäiviä on huhtikuussa kolme, 14., 21. ja 28. huhtikuuta. Oman määräpäivänsä näkee OmaVerosta ja esitäytetyltä veroilmoitukselta.

Myös kiinteistöverotuspäätöksen tiedot on korjattava viimeistään tiistaina 14. huhtikuuta. Jos kiinteistön tiedot ovat kunnossa ja ajan tasalla, päätökselle ei tarvitse tehdä mitään. Jos kiinteistöön on viime vuonna tehty isoja parannuksia, ne pitää ilmoittaa. Isoja parannuksia ovat esimerkiksi vesijohdon, viemärin tai koneellisen ilmastoinnin lisääminen.

Vuoden 2025 alusta lähtien alle 30-nelioisiä rakennuksia on saanut rakentaa ilman rakentamislupaa. Kaikki yli 5 neliön suuruiset rakennukset täytyy kuitenkin edelleen ilmoittaa Verohallinnolle ja kiinteistövero niistä maksaa. Jos rakennus on lämpöeristetty, se pitää ilmoittaa, vaikka se olisi kooltaan pienempi kuin 5 neliötä. Pienten rakennusten ilmoittaminen on rakennuksen omistajan vastuulla, sillä Verohallinto ei saa niistä tietoa kunnilta.

Tiistaina tulee voimaan lakimuutos, jonka myötä viranomaisten kirjeet toimitetaan jatkossa sähköisesti kaikille sellaisille henkilöasiakkaille, jotka käyttävät viranomaisten sähköisiä asiointipalveluja.

– Kun henkilö tunnistautuu Suomi.fi-tunnistuksella mihin tahansa julkiseen, sähköiseen asiointipalveluun, hänelle luodaan automaattisesti Suomi.fi-viesteihin oma sähköinen postilaatikko, johon viranomaisposti lähetetään. Jos henkilö ei käytä sähköisiä palveluita, viranomaisposti tulee jatkossakin paperilla, toteaa tiedotteessa OmaVeron tuoteomistaja Joonas Jarva Verohallinnosta.

Poimintoja videosisällöistämme

Verohallinto lähettää Suomi.fi-postilaatikkoon ainoastaan ilmoituksen saapuneesta kirjeestä. Kirjeet ovat OmaVerossa, kuten nykyisinkin.

Jarva huomauttaa, että osalla asiakkaista veroposti voi lakimuutoksen vuoksi muuttua paperista sähköiseksi kesken veroilmoituskauden.

– Esitäytetyt veroilmoitukset ovat voineet keväällä tulla paperipostina, mutta jos asiakkaat huomisesta lähtien käyttävät jotain julkista sähköistä asiointipalvelua, lopullinen verotuspäätös ja tiedot mahdollisesta jäännösverosta tai veronpalautuksesta tulevat vain sähköisesti, Jarva kertoo.

Hän painottaa, että on tärkeää, että asiakkaat lataisivat puhelimeensa Suomi.fi-sovelluksen tai muistaisivat käydä Suomi.fi:ssä jättämässä sähköpostiosoitteensa, johon heille voidaan lähettää ilmoituksia saapuneesta postista.

Ensisijaisen digitaalisuuden arvioidaan tuovan valtionhallinnolle vuosittain kymmenien miljoonien eurojen säästöt. Sähköisen viranomaisasioinnin etuja ovat, että tiedot ovat sähköisessä muodossa paremmassa turvassa ja aina saavutettavissa sekä tiedonkulku on nopeampaa ja varmempaa.