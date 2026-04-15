Karoliina Partanen: Työllisyys on ainoa keino torjua köyhyyttä, verotus kevenee historiallisesti

Kokoomuksen varapuheenjohtaja Karoliina Partanen muistutti välikysymyskeskustelussa siitä, että kestävä ja vahvistuva työllisyys ovat ainoa pysyvä keino köyhyyden torjumiseen. Äärimmäisen vaikean maailmantilanteen keskellä hallitus on tehnyt lukuisia määrätietoisia toimenpiteitä haavoittuvimmassa asemassa olevien ja hyvinvointiyhteiskunnan tulevaisuuden turvaamiseksi.

– Meidän ratkaisumme köyhyyden ehkäisemiseen on erilainen kuin vasemmisto-oppositiolla. Me luomme Suomeen kestävää kasvua ja työpaikkoja. Se on paras tae sille, että heikoimmista voidaan pitää huolta. Ilman hallituksen toimia velkaantuisimme joka vuosi lähes neljä miljardia euroa lisää. Se veisi tulevaisuuden hyvinvointiyhteiskunnalta pohjan, Partanen sanoi keskiviikkona pitämässään kokoomuksen ryhmäpuheenvuorossa.

Partanen tyrmää opposition maalaaman kuvan heikkenevästä kansalaisten ostovoimasta.

– Palkankorotukset ja maltillinen inflaatio yhdessä hallituksen veronkevennysten kanssa vahvistavat kansalaisten, ja erityisesti naisten, ostovoimaa jo kolmatta vuotta putkeen ja ostovoima on tänä vuonna palamaamassa pitkää ja syvää notkahdusta edeltäneelle tasolle. Jokaisen suomalaisen palkansaajan, myös pieni- ja keskituloisen, verotus kevenee hallituskauden aikana historiallisella tavalla. Tätä tosiasiaa ei poista edes vasemmisto-opposition jatkuva asian vääristely.

Partanen hämmästelee myös opposition täysin virheellistä tilannekuvaa talouden suhdanteesta.

– Kun hallitusohjelmaa laadittiin, kukaan meistä ei pystynyt arvioimaan maailman konfliktien ja kriisien pitkäkestoisuutta ja vaikutusta Suomeen. Maailmanpoliittinen turbulenssi on [Petteri] Orpon (kok.) hallituksen oma korona, jopa sitä vakavampi haaste. Toivoisinkin tässä salissa asiassa laajempaa yhteistä ymmärrystä ja tosiasioiden tunnustamista. Suhdanne on Suomessa erityisen vaikea, sillä Venäjän hyökkäyssota Ukrainaan osuu Suomeen aivan erityisen kovaa.

Vaikeasta julkisen talouden tilanteesta huolimatta hallitus on tehnyt lukuisia panostuksia erityisesti lapsiin ja lapsiperheisiin.

– Olemme korottaneet lapsilisiä, nostaneet opintotuen huoltajakorostusta ja ottaneet käyttöön lapsikohtaisen työtulovähennyksen. Samalla perustaitojen oppimiseen ja työrauhan vahvistamiseen peruskouluissa on panostettu, mikä luo lapsille ja nuorille pohjaa paremmalle tulevaisuudelle, Partanen korosti.

Opposition vaihtoehto olisi Partasen mukaan turmiollinen niin kansalaisille kuin myös julkiselle taloudelle.

– Kun me haluamme määrätietoisesti lisätä työtä ja hyvinvointia, vasemmisto-oppositio haluaa vähentää työtä ja hyvinvointia omilla veropäätöksillään ja vierittää entistä pienemmän joukon harteille hyvinvointiyhteiskunnan palveluiden rahoituksen. Hallitus sen sijaan estää köyhyyttä tekemällä kaikkensa kasvun, työpaikkojen ja siten vaurauden lisäämiseksi.