Kasvattaako tehomaksu sähkölaskua? – Kansanedustaja: Ei pidä paikkaansa

Kokoomuksen kansanedustaja Tere Sammallahti tyrmää viestipalvelu X:ssä väitteet, joiden mukaan valmisteilla oleva sähkönsiirron tehomaksu toisi omakotiasujalle satojen eurojen vuosittaisen lisälaskun.

Energiaviraston ehdottaman tehomaksun tarkoituksena on ohjata sähkön käyttäjiä toimimaan tavalla, joka rajoittaa verkon vahvistamisen tarvetta ja tasaa kulutusta. Kaupunkien sähköverkkoyhtiöitä edustava Energiakaupungit ry:n onkin varoittanut, että jos maksuja ei kohdisteta huipputehon tarvitsijoille, vaihtoehto on kaikkien perusmaksujen korottaminen.

Sammallahti painottaakin, että koko tehomaksusta on levitetty julkisuuteen eräiden tahojen toimesta levitetty väärää tietoa.

– Ei pidä paikkansa, Sammallahti toteaa.

– Tehomaksu ei tule nykyisten sähkönsiirtomaksujen päälle, vaan tehomaksu on vaihtoehtoinen sähkönsiirron hinnoittelumalli muun muassa yleissähkö-, kausisähkö- ja yösähkösopimusten rinnalle.

Sammallahti muistuttaa, että sähkönsiirtoyhtiö ei saa kerätä tehomaksulla enempää rahaa kuin nyt keräävät. Energiakaupungit ry:n toiminnanjohtaja Eero Haapalehto on myös aiemmin painottanut, että kaavailtu tehomaksu ei saa nostaa sähkön käyttäjien maksamia hintoja kokonaisuutena, vaikka se jakaisikin niitä laskun sisällä tai sähkön käyttäjien kesken uudestaan.

Sähkönsiirtoyhtiöt eivät siis jatkossakaan saisi nostaa hinnoitteluaan kuin perustellusta syystä ja enintään kahdeksan prosenttia vuosittain.

Kokoomusedustaja muistuttaa myös, että tehomaksuhinnoitteluun ei ole pakko siirtyä.

– Energiaviraston tulkinnan ja hallituksen tahtotilan mukaan siirtoyhtiöt eivät voi pakottaa asiakkaitaan tehomaksuun, vaan sen rinnalla on tarjottava muitakin hinnoittelumalleja, Sammallahti linjaa.

Ongelmiakin toki on. Sammallahti myöntää, että Energiaviraston luoma määräysluonnos saattaisi rangaista sähkönkulutustaan huipputehotuntien ulkopuolelle siirtänyttä suomalaista. Tämä taas olisi lain perimmäisen tarkoituksen vastaista.

Asioihin pyritäänkin nyt vaikuttamaan, jotta Energiavirasto tekisi uudesta määräyksestää mahdollisimman toimivan.

– Ja jos ei tule täydellistä, niin sitten korjataan, Sammallahti päättää.

Sananen tehomaksusta. Julkisuuteen on eräiden taholta levitetty väärää tietoa, että Energiavirastossa valmisteilla oleva sähkönsiirron tehomaksu muka toisi omakotiasujalle satojen eurojen vuosittaisen lisälaskun. Tämä ei pidä paikkaansa.🧵⛓️ Valmistelussa olevasta… — Tere Sammallahti 🇫🇮💙🇺🇦 (@TereSammallahti) January 17, 2026