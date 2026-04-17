Aiheuttavatko datakeskukset sähköpulan? Väite tyrmätään

Suursijoittaja Risto Siilasmaan puheet datakeskuksista ja sähkön riittävyydestä Helsingin Sanomissa ovat herättäneet voimakkaita vastareaktioita. Siilasmaa pelkäsi, että datakeskusten sähkönkulutus tulee johtamaan siihen, ettei sähköä ole riittävästi muihin tarpeisiin.

Kansanedustaja Martin Paasi (kok.) tyrmää Siilasvuon väitteen.

– Vihreä sähkö ei tietenkään ole rajallinen. Uusia tuotantohankkeita löytyy karkeasti viisinkertaisesti nykyisen 83 terawattitunnin tuotannon, Paasi kirjoittaa viestipalvelu X:ssä.

Hän huomauttaa, että ne eivät toteudu ellei ole lisää sähkön ostajia.

– Ja kun ne eivät toteudu, Suomen talous ei kasva.

Paasi muistuttaa, että tällä logiikalla Suomeen ei olisi mitään mieltä haalia mitään tekemistä ja talouskasvua, koska kaikki söisi sähköverkkoa, logistiikkayhteyksiä, lentovuoroa ja kaikkea muutakin.

– Energiaa voidaan tuottaa lisää. Esimerkiksi uudella ydinvoimalla, Paasi muistuttaa.

Samoilla linjoilla on Tere Sammallahti (kok.).

– Analyysisi on väärä. Suomessa sähkö on Euroopan halvinta ja tuotantoa rakennetaan lisää juuri sen takia, että rakennusputkessa on lisää sähkön kysyntää, Sammallahti vastaa Siilasmaalle.

– Olisi ollut yhtä outoa sanoa, että koodareita on rajallisesti ja semmoiset pitää säästää johonkin F-Securea tuottavampaan, Sammallahti vertaa.

