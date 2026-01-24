”Käsittämätöntä vastuun väistelyä” – kansanedustaja ihmettelee SDP:n ryhmäjohtajaa

Kokoomuksen kansanedustaja Tere Sammallahti ihmettelee SDP:n eduskuntaryhmän puheenjohtajan Tytti Tuppuraisen lausuntoa ryhmänsä häirintätapauksiin liittyen. Tuppurainen kertoi medialle perjantaina, että tietoon tulleet tapaukset eduskunta-avustajien epäasiallisesta kohtelusta on käsitelty tuoreeltaan SDP:n ryhmäkansliassa. Tapauksissa on hänen mukaansa ollut kyse työnantajan ja työntekijän välisestä asiasta, joka ei ole kuulunut ryhmän poliittiselle johdolle.

Tapausten tultua julkisuuteen niitä on käsitelty myös Tuppuraisen kanssa. Sekä Tuppurainen että SDP:n puheenjohtaja Antti Lindtman ovat kiistäneet tienneensä tapauksista etukäteen. Keskustelu häirintätapauksista heräsi aikaisemmin tammikuussa kansanedustaja Ville Merisen (sd.) kommenteista Ylen Vallan algoritmi-ohjelmassa. Tapauksiin on sittemmin liitetty ainakin kansanedustajat Marko Asell (sd.), Jani Kokko (sd.) ja Kim Berg (sd.).

Tuppuraisen Iltalehden videolla antamaa lausuntoa kommentoivan Sammallahden mukaan kansanedustajien käytös on myös poliittisen johdon asia. Kokoomusedustaja kirjoittaa asiasta viestipalvelu X:ssä.

– SDP:n Tytti Tuppurainen väittää kirkkain silmin ja Antti Lindtman vierellään koko kansalle, että jos SDP:n kansanedustajat ahdistelevat eduskunnan työntekijöitä, niin asia ei muka kuulu puolueen tai ryhmän johdolle?

– Tietysti kuuluu! Pitää kuulua! Aivan käsittätöntä vastuun väistelyä, Sammallahti kirjoittaa.

SDP:n puheenjohtaja Lindtman on ilmoittanut puolueen teettävän ulkopuolisen selvityksen häirintätapauksista.