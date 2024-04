”Käsittämätöntä, ettemme pysty toimittamaan Ukrainalle seitsemää Patriot-patteria”

Euroopan unioni ei tee tarpeeksi suojellakseen Venäjän yrityksiltä tuhota Ukrainan kaupunkeja ohjuksilla ja liitopommeilla, joten sen on kiireellisesti toimitettava Ukrainalle lisää ilmapuolustusta ja ammuksia, toteaa EU:n ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkea edustaja Josep Borrell Ukrinformin mukaan.

– Puhuin muutama päivä sitten Ukrainan ulkoministeri Dmytro Kuleban kanssa, ja hän pyytää epätoivoisesti seitsemää Patriot-patteria suojellakseen maataan. Pitäisi olla käsittämätöntä, että emme pystyneet toimittamaan niitä, vaikka läntisillä (Euroopan) armeijoilla on noin sata Patriot-patteria. Ja silti emme pysty tarjoamaan niistä seitsemää, jota he epätoivoisesti pyytävät, Borrell ihmetteli.

Hän korosti, että EU:n pitäisi kiinnittää enemmän huomiota paitsi Ukrainan tulevaan jälleenrakentamiseen, myös siihen, miten sen tuhoutuminen voidaan estää nyt.

– Koska paras tapa kuluttaa vähemmän jälleenrakentamiseen on kuluttaa enemmän tuhojen estämiseen, Borrell totesi.

– Ukrainalaisilla ei ole kykyä välttää tuhoa, koska totta puhuen meidän pitäisi tehdä enemmän ja nopeammin, jotta heillä olisi tarvittavat valmiudet, hän jatkoi.

Toinen ongelma, joka liittyy ammusten toimittamiseen, hänen mukaansa edellyttää, että puututaan Euroopan puolustusteollisuuden kykyyn tuottaa enemmän ja luoda institutionaaliset valmiudet tämän tuloksen saavuttamiseksi.

Borrelle huomioi, että koska historiallisesti eurooppalaista puolustusta ei ole koskaan rakennettu yhden ylikansallisen suunnitelman pohjalta, ja se on edelleen EU:n jäsenvaltioiden vastuulla.

– Meidän on kohdattava kaksi ongelmaamme. Toinen on menojen, rahan, resurssien ja rahoituksen ongelma. Ja sitten meillä on kollektiivisen toiminnan ongelma. Miten pärjäämme, miten järjestämme yhteistoimintamme. Meillä on meno-ongelma, koska olemme laiminlyöneet puolustus- ja turvallisuusasiat eurokriisin jälkeen, Borrell sanoi.