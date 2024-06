”Käsittämätön politiikan Grand Slam”

Kokoomuksen kansanedustaja Timo Heinonen kirjoittaa blogissaan kokoomuksen ”murskaavan ylivoimaisesta” voitosta eurovaaleissa ja Petteri Orposta.

– Rapartisti Cheek kyseli aikanaan, että Kuka muu muka? Samaa voi kysellä nyt myös politiikassa, Timo Heinonen toteaa.

Orpo valittiin kokoomuksen puheenjohtajaksi valittiin 11. kesäkuuta 2016. Tämän jälkeen Suomessa on käyty kahdeksat vaalit, ja Heinosen mukaan Orpon johdolla kokoomus on voittanut niistä yhtä lukuun ottamatta kaikki.

– 2019 eduskuntavaaleissa kokoomus jäi tiukassa kisassa kolmanneksi, mutta heti pari kuukautta myöhemmin kesäkuussa 2019 Orpon johdolla alkoi putki mikä etsii maamme historiasta nyt vertaistaan. Se on Politiikan Grand Slam!

Kokoomus on ollut ykkönen 2017 kuntavaaleissa, 2019 EU-vaaleissa, 2021 kuntavaaleissa, 2022 aluevaaleissa, 2023 eduskuntavaaleissa, 2024 presidentinvaalissa ja 2024 EU-vaaleissa.

– Käsittämätön sarja ja itse tätä työtä valtakunnan tasolla yli 17 vuoden ajan tehneenä tiedän kuinka suuri merkitys puolueelle on sen puheenjohtajalla. Puolueemme puheenjohtajana Petteri Orpo on tehnyt määrätietoista työtä, Timo Heinonen kirjoittaa.

– Ei ole vilkuillut sivuille. On tiennyt mitä tekee ja on sen kerta toisensa jälkeen tehnyt. Tähdenlentoja on muissa puolueissa ympärillä nähty, mutta ei toista tällaista.

Voittojen sarjassa ei kansanedustajan mukaan maamme koko itsenäisyyden ajan historiasta löydy mistään puolueesta vastaavaa.

– Jääkiekossa taidettaisiin jo nimetä puistoja ja jäähalleja tällaisella kultaputkella. Mutta onneksi politiikassa ei niin tehdä vaan tätä tehdään tavoitteen takia – paremman Suomen hyväksi. Nytkin pääministeri Petteri Orpon johdolla laitetaan maamme taloutta tasapainoon ja kuntoon edellisen hallituksen holtittoman ja täydellisen vastuuttoman velkapolitiikan jäljiltä.

– Voisi hyvin sanoa, että Petteri on politiikan Mikko Rantanen. Ei tee itsestään numeroa, mutta jäätävää tulosta.

Timo Heinosen mukaan eurovaalien jälkeen ”SDP:n ainoa pelastus lieneekin se, että Li Andersson on kertonut jättävänsä vasemmistoliiton puheenjohtajuuden. Ja samalla jos tämä on (Antti) Lindtmanin demareiden pelastus tai ainakin sen paikka, niin vasemmistoliitolle Anderssonin lähtö mahdollisen katastrofin murtuma”.