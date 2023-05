”Käsittämätön ja asiaton päätös, mitä ihmettä?” – Krista Kiurulle rajua arvostelua

Perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiuru (sd.) hyväksyi Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) pääjohtajan kelpoisuusvaatimuksia koskeneen muutoksen. Päätöstä on arvostellut Twitterissä muun muassa THL:n ohjelmajohtaja Tuukka Tammi.

– Aivan käsittämätön ja asiaton päätös Kiurulta: toimitusministeristö on STM:n esityksestä kumonnut THL:n pääjohtajaa koskevat kelpoisuusvaatimukset, Tammi kirjoitti perjantaina.

Kiurun hyväksymän esityksen myötä THL:n pääjohtajalta ei tulevaisuudessa edellytetä tohtorin tutkintoa.

– Mitä ihmettä?! Tammi parahti.

Myös kansantaloustieteen emeritusprofessori ja sotatieteen tohtori Vesa Kanniainen ihmettelee päätöstä.

– Käsittämätön uutinen: Krista Kiurun aloitteesta THL:n johtajalta ei edellytetä tohtorin tutkintoa. On hyödyksi laitokselle, jos johtaja on selvillä miten tutkimusta tehdään, hän kirjoitti lauantaina.

Uudistusta esittäneen sosiaali- ja terveysministeriön muistion mukaan se voisi lisätä kelpoisuusvaatimukset täyttävien hakijoiden määrää pääjohtajan tehtävään.

Ministeriö perustelee kelpoisuusvaatimusten muuttamista sillä, että THL:n pääjohtajalta edellytetään ennen kaikkea hyviä johtamistaitoja. Tohtorin tutkinto ei siis välttämättä ole merkityksellinen tehtävässä menestymisen kannalta.

Myös muun THL:n ylimmän johdon kelpoisuusvaatimuksia on tarkoitus muuttaa niin ettei tohtorin tutkintoa enää vaadita.

