Radio Komsomolskaja Pravdan haastattelija Ivan Pankin kysyi arviota sodasta tunnetulta venäläisdubbaajalta ja entiseltä miliisiltä Dmitri ”Goblin” Putškovilta, jonka mukaan Venäjä tarvitsee yleiseen asevelvollisuuteen perustuvan vakinaisen armeijan eikä ammattisotilaisiin perustuvaa sopimusarmeijaa.

Putškov korosti, ettei 150 000 miehen sopimusarmeija voi samaan aikaan sekä vallata lisää maata että ylläpitää 1000 kilometriä pitkää Ukrainan rintamaa. Hänen mielestään armeijan olisi pitänyt olla valmis tätä sotaa varten, mutta sen nykykoko ei ole riittävä.

– Tästä syystä tarvitsemme normaalin kansanarmeijan, jossa jokainen palveluskuntoinen mies vähintään kaksi vuotta tai kolme vuotta laivastossa. Koulutus ei ole mahdollista lyhyemmässä ajassa.

Putškovin mukaan rintamalle taistelemaan tulisi lähettää 18-vuotiaat.

– Sen sijaan palvelukseen kutsutaan 40-vuotiaat, joilla on korkeakoulutus, liiketoimet, vaimo ja kolme lasta. Heidän kaaduttuaan rintamalla tulee maksaa eläkkeet leskille, lapsille jne.

Hänen mukaansa ”tämä voi kuulostaa kyyniseltä”, mutta siitä ei ole mihinkään pääsemistä.

– Kansalaiset, onko teillä selvä käsitys siitä, millaisessa fyysisessä kunnossa 40- tai 50-vuotias venäläismies on? Kykeneekö hän hyppäämään, juoksemaan ja nukkumaan kylmällä maalla? Kuinka hänen eturauhasensa tai munuaisensa voivat jatkuvan alkoholinkäytön jälkeen? Onko tämä muka jokin hirviö? Ei ole. Tästä syystä lasten tulee mennä armeijaan, palvella kaksi vuotta ja taistella, toteaa Putškov.

Meanwhile in Russia: a pundit argues that younger men should be trained and sent into combat, so there are no widows or children to pay when they get killed. Another argument is that Russians over 40 are too worn out by alcohol consumption to run, jump or be any good in combat. pic.twitter.com/mlJWgSCNuR

