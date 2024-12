Karut luvut julki: Näin paljon venäläisiä oikeasti kaatui Syyriassa

Syyrian sisällissodassa on kaatunut noin viisi kertaa enemmän venäläisiä sotilaita kuin Moskova on virallisesti tunnustanut.

Asia selviää BBC:n Venäjän-toimituksen selvityksestä. Avoimiin lähteisiin kuten sosiaalisen median päivityksiin, vuodettuihin asiakirjoihin ja sotamuistomerkkeihin perustuvassa tutkimuksessa löydettiin vahvistettu tieto ainakin 346 Wagner-palkkasotilasryhmän riveissä Syyriassa olleen venäläissotilaan kaatumisesta.

Heistä peräti 80 kaatui sittemmin surullisenkuuluisaksi tulleessa hyökkäyksessä pieneen Yhdysvaltain armeijan erikoisjoukkojen ja amerikkalaisten syyrialaisten liittolaisten tukikohtaan.

Vahvistettu tieto on löydetty yhteensä kaikkiaan 543 kaatuneesta vuosina 2015-2024. Todellinen luku on kuitenkin lähes varmasti tätä suurempi. Kuten Ukrainankin kohdalla, jää iso osa Venäjän sotilaiden kuolemista hämärän peittoon.

Kreml on pyrkinyt salaamaan ja vähättelemään Syyrian sotaretken uhreja Ukrainan sodan tapaan. Virallisesti Syyriassa on tunnustettu kaatuneen vain 116 venäläistä. Viimeksi lukuja on kerrottu vuonna 2019.

Monien Syyriassa kuolleiden kerrotaan palvelleen Venäjän erikoisjoukoissa kuten esimerkiksi turvallisuuspalvelu FSB:n ja sotilastiedustelu GRU:n alaisissa yksiköissä.

Kaatuneissa on myös paljon upseereita. Vahvistetusti Syyriassa on menehtynyt ainakin yksi kenraalimajuri, kymmenen eversti, 15 everstiluutnanttia, 31 majuria ja 61 kapteenia ja luutnanttia.