Karu tilasto: Venäläissotilaan elinikä rintamalla on hyvin lyhyt

Liikekannallepanossa sotaan lähetetty venäläinen kuolee rintamalla noin 4,5 kuukaudessa, ilmenee tuoreesta selvityksestä.

– Yksi viidestä mobilisoidusta ei selviä kahdeksaa viikkoa pidemmälle, kertoo tutkimusta siteeraava brittiläinen historioitsija ja kirjailija Chris Owen X-alustalla.

– 0,2 prosenttia kesti 11 kuukautta ennen menehtymistään.

Venäläistaustaiset Conflict Intelligence Team -tutkijaryhmä sekä Important Stories -uutissivusto ovat analysoineet tuhansia ilmoitettuja venäläisten kuolemia.

Mobilisoituja oli viime syksynä noin 300 000 ja kaatuneita on tuhatmäärin. Lähes joka Venäjän alueelta on kaatunut sotilaita, nuorin on tietojen mukaan ollut 19-vuotias ja vanhin 62.

Vähintään 130 miestä kuoli heti mobilisaation jälkeisenä kuukautena. Virallisia tilastoja Venäjä ei ole antanut, mutta kuolinilmoituksia ilmestyy lehteen hyvin pian nuorukaisten rintamalle lähdön jälkeen.

Osa säilyi hengissä vain päiviä. 23-vuotias Vadim kuoli yhdeksän päivää mobilisoinnin jälkeen.

– Neljäntenä päivänä hän soitti ja sanoi, että he olivat lähdössä Hersoniin. Hän kuoli etulinjassa. Ei ollut koulutusta. Yksi, kaksi, kolme – ja siinä se oli, kuvailee veli uutisessa.

Eniten kaatumisia on raportoitu viime syksyltä ja keväältä, mutta kuolemat tulevat tietoon viiveellä.

Raportti toteaa, että sotilaita on käytännössä lähetetty lihamyllyyn täyttämään etulinjan reikiä alueilla, jossa Ukraina on ollut pääsemässä läpi – eikä toiminta tästä ole muuttunut viimeaikoinakaan. Verkkouutiset kertoi tästä ”ihmisaalloksi” kutsutusta taktiikasta helmikuussa.

Sotilaita ei myöskään uskalleta päästää lomille koska pelätään, että merkittävä osa ei suostu tulemaan enää takaisin.

Suurimmista kertaluontoisista menetyksistä raportti mainitsee Makiivkan. Koulurakennukseen perustetun venäläistukikohdan iskussa kuoli tammikuussa ainakin 139 mobilisoitua sekä myös vapaaehtoisesti armeijaan liittyneitä.

Venäjä myönsi Makiivkassa vain 89 kuolemaa ja lisäksi vieritti syyn sotilaille. Virallisen selityksen mukaan he käyttivät puhelimiaan, jolloin Ukrainan onnistui paikantaa tukikohdan sijainti.

Makiivka ei kuitenkaan ollut ainoa laaja joukkojen tuho. Hersonissa lokakuussa kuoli liki 50 miestä, kun saattue joutui puolustuksen tulitukseen. IStories kertoo, että lähinnä huonosta johtamisesta aiheutunut tilanne olisi helposti ollut vältettävissä. Komento pakotti miehistön ylikuormitettuihin autoihin, ei koordinoinut marssia johdon kanssa ja lähetti saattueen ilman suojaa matkustamaan vaarallista reittiä.

Kuolleen varusmiehen ikä on keskimäärin ollut 33 vuotta. Mobilisaatio koski erityisesti yli 30-vuotiaita miehiä – yli puolet kuolleista on ollut 30–45-vuotiaita. Lukuisia lapsia on jäänyt isättömiksi.

Värväyksessä ollaan oltu kiinnostuneita erityisesti alle 35-vuotiaista, mutta nuoret ovat olleet keskimääräistä alttiimpia piiloutumaan kutsunnoilta.

– Heillä on parempaa tietoa rintamalla tapahtuvista julmuuksista ja he ymmärtävät Venäjän armeijan tilan, selvitys toteaa.

